Feijóo señala a Sánchez como el "nexo político corruptor": "La corrupción es usted"

Madrid, 24 jun (EFE).- El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de estar al frente del "sistema organizado de corrupción" que se gestó, operó y benefició a su entorno más inmediato, y ha concluido que él es el "nexo político corruptor".

"La corrupción es usted", le ha dicho Feijóo a Sánchez ante el pleno del Congreso de los Diputados con motivo de la comparecencia del jefe del Ejecutivo por los casos judiciales que afectan al PSOE y a su entorno.

PUBLICIDAD

El líder de la oposición ha insistido en achacar al presidente del Gobierno la responsabilidad política de todos los casos de supuesta corrupción que le rodean.

Según Feijóo, los hechos dicen que Sánchez está en el lado incorrecto de la ley y que, por tanto, su defensa política es imposible. EFE

PUBLICIDAD

(Foto) (Vídeo) (Audio)