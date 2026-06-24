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La Donosti Cup reunirá a 910 equipos de 32 países en su edición más internacional

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San Sebastián, 24 jun (EFE).- La Donosti Cup, el torneo internacional de fútbol base más importante de España, reunirá a 910 equipos de 32 países en su 34 edición, que se celebrará del 6 al 12 de julio y se convertirá en la más internacional de su historia.

Gipuzkoa volverá a convertirse en epicentro del fútbol base mundial al acoger este popular torneo en el que tomarán parte este año 16.000 jugadores y en el que gana cada vez más peso el fútbol femenino.

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La Donosti Cup ultima los detalles para celebrar su edición más internacional con 910 equipos de 32 países. Tras la incorporación de Angola, Hong Kong, Estonia, Mongolia, Malasia, Polonia, Puerto Rico y Uruguay el torneo alcanza los 90 países participantes desde su fundación en 1992, han informado sus organizadores en una nota.

EEUU, con 92 equipos, volverá a ser el país extranjero con mayor representación, seguido de Francia (54) y México (10) que encabezan una larga lista integrada también por Australia, Bélgica, Canadá, Chile, China, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, Filipinas, Ghana, Honduras, Irlanda, Islandia, Italia, Japón, Países Bajos, Palestina, Portugal, Reino Unido, Rusia y Venezuela.

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En el ámbito nacional participarán en el torneo conjuntos de nueve comunidades autónomas: Cataluña, con 195 equipos, y Madrid, con 87, serán las delegaciones más numerosas, tras la de Euskadi ya que sólo Gipuzkoa aporta 363 equipos con cerca de 6.500 jugadores.

Entre las novedades de este año, figura la organización del Donosti Cup Women's Day, una jornada íntegramente dedicada al fútbol femenino en el miniestadio de Anoeta, con partidos durante todo el día y diferentes actividades orientadas a dar visibilidad a referentes femeninos e impulsar la igualdad a través del deporte.

La inclusión y la solidaridad serán también grandes protagonistas en la Donosti Cup 2026, que invitará este año a la ONG Live Active (Angola), a Tramontana La Mina (Cataluña) y a la Asociación Cultural Al Bustan Centre (Palestina).

En cuanto a la ceremonia de inauguración, que este año no podrá ser en Anoeta por las obras del estadio, será en Illunbe y, por primera vez, se dividirá en dos sesiones: 18:30 y 21:30 horas con la previsión de que asistan unas 20.000 personas.

Según los cálculos de la organización, a lo largo de esta semana se disputarán 2.254 partidos en 60 campos de fútbol repartidos por 50 localidades de Gipuzkoa, Bizkaia, Navarra y el País Vasco francés.

Más de 270 árbitros dirigirán la competición, entre ellos 20 internacionales procedentes de nueve países.

Los promotores de esta iniciativa destacan su impacto económico en Gipuzkoa ya que se calcula que el torneo reúne a 16.000 jugadores (6.000 locales, 6.000 nacionales y 4.000 extranjeros), además de más de 10.000 acompañantes, con una estancia media de 6,2 noches. EFE

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