Feijóo a los socios: Deberíamos echar a este Gobierno con una moción de censura hoy mismo

Madrid, 24 jun (EFE).- El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho este miércoles a los socios de Gobierno de Pedro Sánchez que en su opinión deberían presentar "hoy mismo" una moción de censura para echar del Gobierno al presidente Pedro Sánchez.

"Deberíamos echar a este gobierno con una moción de censura, por mí, hoy mismo", ha afirmado ante el pleno del Congreso, en la comparecencia de Sánchez para exponer su posición ante los diversos casos judiciales que afectan al PSOE.

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En su primer turno de intervención, Feijóo se ha referido a quienes "fueron" los socios de Sánchez, ha dicho, y "ya son sus cómplices" y les ha advertido que, como sigan así, "acabarán siendo simples daños colaterales".

Por la "decencia" que representa la Cámara, ha añadido, deberían "echar al Gobierno" con una moción y, a continuación, darle la voz al pueblo en unas elecciones "que Sánchez se niega a convocar".

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"Quien prefiere un Gobierno corrupto y que miente a otro honesto y que cumple su palabra, es quien tiene que asumir la responsabilidad de que esta situación se prolongue", ha insistido. EFE

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