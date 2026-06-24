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Desarrollan un método para identificar biomarcadores asociados a la esterilidad masculina

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Bilbao, 24 jun (EFE).- Investigadores del grupo de Reproducción Humana de la Universidad pública vasca (EHU) han desarrollado una nueva metodología para detectar las moléculas que participan en las reacciones metabólicas de los espermatozoides, logrando identificar así un mayor número de biomarcadores asociados a la esterilidad masculina.

Este avance podría contribuir al desarrollo de diagnósticos de la infecundidad en varones y al desarrollo de futuros tratamientos clínicos, ha informado la EHU.

Actualmente, la capacidad reproductiva masculina se analiza mediante un seminograma, prueba en la que, mediante un microscopio, se evalúan una serie de parámetros generales, como el volumen de la muestra, la concentración y movilidad de los espermatozoides o su morfología.

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Los seminogramas, explica Irune Calzado, investigadora del grupo de Reproducción Humana, "no pueden utilizarse para establecer un diagnóstico o un pronóstico" pues "que los valores se encuentren dentro de la normalidad no implica que el individuo sea fértil".

En este sentido, el grupo de investigación de la EHU ha centrado su atención en un grupo de moléculas implicadas en el metabolismo de los espermatozoides.

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Para ello, han utilizado la metabolómica, una técnica que sirve para analizar metabolitos, productos e intermediarios de las reacciones metabólicas que tienen lugar en el organismo, como los lípidos, los aminoácidos, las proteínas, los ácidos nucleicos o los carbohidratos.

La mayoría de los estudios que se habían realizado hasta ahora en este ámbito se centraban en el plasma del semen, pero no en los espermatozoides, recuerda la EHU, y ahora el grupo de investigación de Reproducción Humana ha desarrollado una minuciosa metodología que permite realizar ese estudio en espermatozoides.

Existen pacientes que expulsan una cantidad de espermatozoides muy baja, y en ese tipo de muestras resulta más complicado detectar los metabolitos. Por ello, han querido determinar cuál es la cantidad mínima de espermatozoides necesaria para detectar el mayor número de metabolitos posible.

Según las comprobaciones del grupo de investigación, "la muestra más pequeña que permite obtener resultados fiables es de 1,25 millones de espermatozoides".

"Este ha sido otro de los retos que se nos han presentado durante el estudio: desarrollar un procedimiento que permita que, en el futuro, cuando se nos presenten muestras con una cantidad de espermatozoides reducida, podamos ofrecer diagnósticos más precisos", añade.

El grupo de la EHU ha logrado crear una plataforma sólida que permitirá, en un futuro, identificar los biomarcadores para diagnosticar la esterilidad en varones y así poder desarrollar una serie de aplicaciones clínicas.

Calzado recuerda que históricamente la esterilidad se ha asociado casi siempre a las mujeres, cuando "afecta a los dos miembros de la pareja", pese a que hasta ahora, la mayor parte de los estudios se han centrado en ellas.

El 30 % de los casos están relacionados con factores femeninos, otro 30 % está asociado con factores masculinos y el porcentaje restante tiene causas mixtas o no presenta una causa identificada. EFE

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