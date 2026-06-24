Aznar achaca la corrupción a una forma de gobernar alejada de los principios democráticos

Madrid, 24 jun (EFE).- El expresidente del Gobierno José María Aznar ha dicho este miércoles que "la corrupción y el debilitamiento de los contrapesos institucionales son consecuencia de una forma de gobernar alejada de los principios democráticos".

En unas jornadas sobre 'Gobernanza y provisión de bienes públicos globales en un mundo fragmentado' organizas por el Club de Madrid en su 25 aniversario, Aznar ha opinado que en España se gobierna "de espaldas a la honestidad y a los usos parlamentarios desde hace ocho años", tras la llegada al Gobierno de Pedro Sánchez.

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A su juicio, la "degradación institucional" ha alcanzado en España "niveles críticos" y "la estabilidad política de la nación se ha hecho depender de quienes la niegan".

"Ese ha sido el signo de esta legislatura", ha señalado el presidente de la fundación FAES, que también ha criticado que se pretenda que los ciudadanos "normalicen el coma presupuestario y una especie de eutanasia del Parlamento".

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El presidente de FAES ha enmarcado este diagnóstico sobre España en un contexto internacional marcado por el cuestionamiento de las democracias liberales y el avance de los populismos y de las autocracias, ha reivindicado la democracia liberal y ha defendido las instituciones constitucionales como "una garantía contra la incompetencia y la deshonestidad políticas, en espera del regreso de la grandeza y los liderazgos responsables". EFE