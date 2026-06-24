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El pleno de investidura de Juanma Moreno en Andalucía se celebrará el 29 y el 30 de junio

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Sevilla, 24 jun (EFE).- El pleno del Parlamento de Andalucía en la que se votará la candidatura de Juanma Moreno como presidente de la Junta se celebrará el 29 y el 30 de junio, según ha anunciado este miércoles el presidente de la Cámara autonómica, Jesús Aguirre, tras finalizar la ronda de consultas con los grupos parlamentarios. EFE

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