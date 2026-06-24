El pleno de investidura de Juanma Moreno en Andalucía se celebrará el 29 y el 30 de junio

Sevilla, 24 jun (EFE).- El pleno del Parlamento de Andalucía en la que se votará la candidatura de Juanma Moreno como presidente de la Junta se celebrará el 29 y el 30 de junio, según ha anunciado este miércoles el presidente de la Cámara autonómica, Jesús Aguirre, tras finalizar la ronda de consultas con los grupos parlamentarios. EFE
(Foto) (Vídeo)
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Últimas Noticias
Desarrollan un método para identificar biomarcadores asociados a la esterilidad masculina
Aznar achaca la corrupción a una forma de gobernar alejada de los principios democráticos
Último día de la ola de calor: la entrada de aire más frío trae mañana un "notable" bajón
Sumar exige a Sánchez que Ferraz deje de ser un problema y expresa su hartazgo por Ábalos, Cerdán o Leire Díez
Junts insta a Sánchez a "apartarse" y dejar paso a otro candidato a la investidura, ya que no adelanta elecciones
MÁS NOTICIAS