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Sumar exige a Sánchez que Ferraz deje de ser un problema y expresa su hartazgo por Ábalos, Cerdán o Leire Díez

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La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "Ferraz tiene que dejar de ser un problema" para la izquierda, ha advertido de que no cabe refugiarse en el "cinismo" ante los casos de corrupción y ha exclamado que están "hartas" de los "Ábalos, Leire Díez y Santos Cerdán" igual que los intentos del juez Juan Carlos Peinado de "desestabilizar" al Ejecutivo de coalición.

Durante la comparecencia del Jefe del Ejecutivo en el Congreso, ha alertado a Sánchez que ante la sentencia del caso 'Mascarillas' que condena a 24 años al exministro José Luis Ábalos, la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero o la causa 'Leire Díez' la respuesta no puede ser "lanzar balones fuera" o ponerse de perfil.

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Al contrario, ha exigido que la respuesta de reimpulsar la acción legislativa y aprobar medidas sociales y de regeneración que demuestren en el año que resta de legislatura a la ciudadanía progresista que este Gobierno "merece la pena" ante los futuros comicios. Por ello, ha demandado al PSOE que en lugar de "frenar" opte por acelerar iniciativas como la reforma del registro horario o actuaciones en vivienda.

"Ferraz tiene que dejar de ser un problema para este Gobierno (...) Cada vez que ha escuchado a quienes peleamos para democratizar las instituciones y para poner límites a las oligarcas, el Gobierno ha salido reforzado. Y, sin embargo, cada vez que ha actuado desde Ferraz, el Gobierno se ha metido en un pantano. Estamos hartas de Ábalos, de Leire Díez, de Santos Cerdán, tan hartas como estamos del juez Peinado y sus intentos de desestabilizar este Gobierno", ha exclamado.

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La portavoz parlamentaria de Sumar ha proclamado que la respuesta a las "cloacas" no puede ser "construir otras cloacas" y que cuando aparecen informaciones sobre "maniobras impropias" o usar las mimas lógicas que la izquierda vienen denunciando sobre la derecha, lo que tienen que hacer es denunciar, condenarlo y poner mecanismos para que no se repita.

Así, ha enfatizado ante Sánchez que los progresistas tiene unos valores y baremos exigentes, máxime ante la corrupción, y que no pueden refugiarse "ni en el cinismo ni en el oportunismo", ni mucho menos "medirse por el mínimo común denominador del bipartidismo español".

De esta forma, ha demandado que impulse la reforma del estatuto de los expresidentes para agregar que las informaciones sobre Zapatero, en el marco del caso Plus Ultra, les ha causado "dolor y decepción", pues lo que han visto le alejan de la imagen de un mandatario dedicado al bien común con independencia de las conclusiones de la investigación.

Por otro lado, ha denunciado que en el seno judicial las causas que afectan a la izquierda avancen a una "velocidad pasmosa" y un ejemplo de ello es la condena al exfiscal general Alvaro García Ortiz y o "la cruzada misógina" del juez Peinado contra la esposa de Sánchez, Begoña Gómez, con "delirios jurídicos incluidos en su auto" al sugerir que sus propios escoltas podían ayudarla a escapar.

Es más, ha trasladado su convencimiento de que existe "una parte de la judicatura que hace tiempo que decidió que este Gobierno debía terminar" y que el PP se ha mostrado como su "aliado" en esa estrategia, que alimenta.

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