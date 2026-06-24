Último día de la ola de calor: la entrada de aire más frío trae mañana un "notable" bajón

Madrid, 24 jun (EFE).- La ola de calor que afecta a España desde el pasado fin de semana, y que ha causado ya dos muertes, comienza a remitir este miércoles, aunque todavía será una jornada muy calurosa en buena parte del país, antes de un "notable descenso térmico" previsto para el jueves, con el que finalizará este episodio.

Rubén del Campo, portavoz de Aemet, ha explicado que este miércoles las temperaturas bajarán en el oeste peninsular por la llegada de masas de aire más frías de carácter atlántico al territorio peninsular, aunque el calor extremo continuará aún en buena parte de la geografía española.

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Será a partir del jueves cuando se note un descenso térmico generalizado, "notable en el oeste y centro peninsular y más suave en el nordeste, el área mediterránea y Baleares", tanto en las temperaturas máximas como en las mínimas.

Con ese acusado descenso en casi toda España "finalizará la ola de calor", aunque todavía persistirá un ambiente muy cálido en zonas del nordeste peninsular y en Baleares.

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El portavoz ha explicado la jornada extremadamente calurosa que se vivió ayer en España, con 45 grados en Montoro (Córdoba) y 44 grados en Andújar (Jaén).

También se registraron temperaturas muy elevadas en el norte peninsular, con 43,7 grados en Tama (Cantabria), un valor que se convirtió en la temperatura más alta registrada en esta comunidad autónoma desde que hay registros, no solo para un mes de junio, sino de todo el año.

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El calor fue igualmente significativo en el norte de Navarra, donde Irurita alcanzó entre 42 y 43 grados de máxima, en una jornada marcada por dos fallecimientos vinculados a las temperaturas extremas: Una de las víctimas era una persona de 90 años en una residencia de ancianos de Bizkaia, y la otra era un hombre de 68 de Almería.

Miércoles

Este miércoles volverá a hacer "muchísimo calor" en el interior de Cantabria, Guipúzcoa y Vizcaya, donde se mantiene el aviso rojo por más de 40 grados de máxima y alrededor de 39 grados en el resto del interior de las comunidades Cantábricas, nordeste peninsular, zona centro y Valle del Guadalquivir.

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En cambio, en el oeste peninsular, Badajoz o Sevilla se quedarán en 35 o 36 grados, ha señalado el portavoz, quien ha advertido de las tormentas, fuertes y con granizo, que se formarán a partir del mediodía en el interior de Galicia, Asturias y también en puntos de Castilla y León.

El jueves lo más destacable será el "descenso térmico notable" en zonas Cantábricas, oeste y centro peninsular, bajada de más de 8 grados con respecto al día anterior, dando por finalizado el episodio de ola de calor, aunque hay que tener en cuenta que en el Mediterráneo y Baleares no habrá grandes cambios en los valores.

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Sevilla se quedará por debajo de 30 grados mientras que Badajoz y Madrid alcanzarán 32 grados y Jaén, por ejemplo, 31 grados. Sin embargo, en el Cantábrico Oriental y nordeste seguirá el fuerte calor: Bilbao y San Sebastián alcanzarán entre 33 y 35 grados y Logroño, Pamplona, Lleida o Zaragoza, entre 38 y 40 grados.

Esta jornada también podrían desarrollarse chubascos con tormenta, localmente fuertes en Galicia, comunidades Cantábricas, alto Ebro y Pirineos, además de en otros puntos más aislados de la mitad norte.

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Este día continuarán bajando las nocturnas, con noches tropicales acotadas al nordeste, área mediterránea y puntos del centro y sur de la península; Las diurnas, en cambio, subirán y se alcanzarán 32 a 34 grados en la franja central peninsular y más de 35 grados en el nordeste y Baleares y 38 grados o más en el Valle del Ebro.

También se prevén cielos nubosos y lluvias en Galicia y zonas próximas además de tormentas en zonas de montaña del norte peninsular. EFE

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