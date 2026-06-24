Espana agencias

Último día de la ola de calor: la entrada de aire más frío trae mañana un "notable" bajón

Guardar
Google icon

Madrid, 24 jun (EFE).- La ola de calor que afecta a España desde el pasado fin de semana, y que ha causado ya dos muertes, comienza a remitir este miércoles, aunque todavía será una jornada muy calurosa en buena parte del país, antes de un "notable descenso térmico" previsto para el jueves, con el que finalizará este episodio.

Rubén del Campo, portavoz de Aemet, ha explicado que este miércoles las temperaturas bajarán en el oeste peninsular por la llegada de masas de aire más frías de carácter atlántico al territorio peninsular, aunque el calor extremo continuará aún en buena parte de la geografía española.

PUBLICIDAD

Será a partir del jueves cuando se note un descenso térmico generalizado, "notable en el oeste y centro peninsular y más suave en el nordeste, el área mediterránea y Baleares", tanto en las temperaturas máximas como en las mínimas.

Con ese acusado descenso en casi toda España "finalizará la ola de calor", aunque todavía persistirá un ambiente muy cálido en zonas del nordeste peninsular y en Baleares.

PUBLICIDAD

El portavoz ha explicado la jornada extremadamente calurosa que se vivió ayer en España, con 45 grados en Montoro (Córdoba) y 44 grados en Andújar (Jaén).

También se registraron temperaturas muy elevadas en el norte peninsular, con 43,7 grados en Tama (Cantabria), un valor que se convirtió en la temperatura más alta registrada en esta comunidad autónoma desde que hay registros, no solo para un mes de junio, sino de todo el año.

El calor fue igualmente significativo en el norte de Navarra, donde Irurita alcanzó entre 42 y 43 grados de máxima, en una jornada marcada por dos fallecimientos vinculados a las temperaturas extremas: Una de las víctimas era una persona de 90 años en una residencia de ancianos de Bizkaia, y la otra era un hombre de 68 de Almería.

Miércoles

Este miércoles volverá a hacer "muchísimo calor" en el interior de Cantabria, Guipúzcoa y Vizcaya, donde se mantiene el aviso rojo por más de 40 grados de máxima y alrededor de 39 grados en el resto del interior de las comunidades Cantábricas, nordeste peninsular, zona centro y Valle del Guadalquivir.

En cambio, en el oeste peninsular, Badajoz o Sevilla se quedarán en 35 o 36 grados, ha señalado el portavoz, quien ha advertido de las tormentas, fuertes y con granizo, que se formarán a partir del mediodía en el interior de Galicia, Asturias y también en puntos de Castilla y León.

El jueves lo más destacable será el "descenso térmico notable" en zonas Cantábricas, oeste y centro peninsular, bajada de más de 8 grados con respecto al día anterior, dando por finalizado el episodio de ola de calor, aunque hay que tener en cuenta que en el Mediterráneo y Baleares no habrá grandes cambios en los valores.

Sevilla se quedará por debajo de 30 grados mientras que Badajoz y Madrid alcanzarán 32 grados y Jaén, por ejemplo, 31 grados. Sin embargo, en el Cantábrico Oriental y nordeste seguirá el fuerte calor: Bilbao y San Sebastián alcanzarán entre 33 y 35 grados y Logroño, Pamplona, Lleida o Zaragoza, entre 38 y 40 grados.

Esta jornada también podrían desarrollarse chubascos con tormenta, localmente fuertes en Galicia, comunidades Cantábricas, alto Ebro y Pirineos, además de en otros puntos más aislados de la mitad norte.

Este día continuarán bajando las nocturnas, con noches tropicales acotadas al nordeste, área mediterránea y puntos del centro y sur de la península; Las diurnas, en cambio, subirán y se alcanzarán 32 a 34 grados en la franja central peninsular y más de 35 grados en el nordeste y Baleares y 38 grados o más en el Valle del Ebro.

También se prevén cielos nubosos y lluvias en Galicia y zonas próximas además de tormentas en zonas de montaña del norte peninsular. EFE

(Foto) (Vídeo)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Sumar exige a Sánchez que Ferraz deje de ser un problema y expresa su hartazgo por Ábalos, Cerdán o Leire Díez

Sumar exige a Sánchez que Ferraz deje de ser un problema y expresa su hartazgo por Ábalos, Cerdán o Leire Díez

Rufián espeta a Sánchez: "¿Usted sabía lo de Ábalos? ¿Han robado? Menos caritas y no me cuente milongas"

Rufián espeta a Sánchez: "¿Usted sabía lo de Ábalos? ¿Han robado? Menos caritas y no me cuente milongas"

Mouliaá reaparece para declarar por presuntas calumnias a Errejón una semana después de ordenar el juez su detención

Mouliaá reaparece para declarar por presuntas calumnias a Errejón una semana después de ordenar el juez su detención

El comisario Gómez Gordo asegura que fue él quien le presentó a Villarejo al exchófer de Bárcenas y reconoce pagos

El comisario Gómez Gordo asegura que fue él quien le presentó a Villarejo al exchófer de Bárcenas y reconoce pagos

Fundación SEPI celebra en julio dos cursos sobre IA, digitalización y autonomía europea

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Rufián critica el “y tú más” del PSOE respecto a la corrupción y exige responsabilidades, porque muchos “son peores, pero ¿y qué?”

Rufián critica el “y tú más” del PSOE respecto a la corrupción y exige responsabilidades, porque muchos “son peores, pero ¿y qué?”

Elisa Mouliaá acude a los juzgados tras la orden de detención para declarar ante la acusación de Íñigo Errejón de calumnias

Junts exige a Pedro Sánchez que se aparte y pide que el Congreso elija a otro presidente para que el Gobierno siga “sin la extrema derecha”

Pedro Sánchez comparece en el Congreso para informar de los casos Zapatero, Leire y Ábalos, en directo: última hora la sesión sobre corrupción

Pedro Sánchez asegura que no hubo trato de favor en el rescate de Plus Ultra y defiende que “jamás” conoció las actuaciones de Ábalos

ECONOMÍA

Le deniegan la incapacidad laboral a un conductor de autobuses pese a los efectos de su medicación: “Tomo diazepam, antidepresivos... en conjunto son una bomba”

Le deniegan la incapacidad laboral a un conductor de autobuses pese a los efectos de su medicación: “Tomo diazepam, antidepresivos... en conjunto son una bomba”

Europa desembolsa 846 millones para reconstruir Valencia tras la DANA: la segunda mayor ayuda del Fondo de Solidaridad en la historia de la UE

Si quieres una casa con piscina, estos son los barrios de España donde más fácil es encontrarla

Pablo Borraz, arquitecto: “Esta es la pregunta que deberías hacerle siempre a tu arquitecto al diseñar una vivienda”

En España faltan viviendas, pero solo el 70% de las construidas se destina a primera residencia: 7,7 millones están vacías o son secundarias

DEPORTES

Qué partido del Mundial 2026 se retransmite hoy, miércoles 24 de junio, gratis en televisión y a qué hora se juega

Qué partido del Mundial 2026 se retransmite hoy, miércoles 24 de junio, gratis en televisión y a qué hora se juega

Mourinho rompe su silencio tras su regreso al Real Madrid: “Mbappé es fenomenal y voy a ayudarle a ser aún mejor”

Vídeo resumen y goles: Colombia supera por la mínima a RD Congo, asegura su clasificación y le servirá el empate contra Portugal para ser primera

Aday Mara y Sergio de Larrea abren una nueva página para España en la NBA: jugarán en los Oklahoma City Thunder y los Dallas Mavericks

Budimir da la primera victoria a Croacia y elimina a Panamá del Mundial 2026: el resumen y el gol, en vídeo