Una biblioteca y un centro cultural, los 'refugios climáticos' que muchos usan sin saberlo

Blanca Escribano

Valencia, 24 jun (EFE).- Ir a una biblioteca para estudiar "con el fresquito" o visitar un centro cultural es algo normal en verano entre el vecindario del barrio valenciano del Cabanyal, que acude, sin saberlo, a uno de los 39 refugios climáticos que tiene Valencia pero que no acaban de estar asentados bajo esa etiqueta oficial.

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El Observatori del Canvi Climàtic está a pocos minutos de la playa de las Arenas y es un centro educativo y divulgativo para concienciar a la población frente al calentamiento global, pero no solo eso: se trata de uno de los refugios accesibles para resguardarse de las altas temperaturas como las de la actual ola de calor y que ofrece a sus vecinos zonas de descanso, agua potable, lavabos, ludoteca y mucho más.

Desde allí, sentados tras el mostrador de la entrada, Josep Fuentes y Núria Ortega, dos técnicos de Educación Ambiental del área municipal València Sostenible, organizan las muchas actividades que se llevan a cabo para sensibilizar sobre cuestiones ambientales y, además, son los 'guardianes' de refrescar este trozo del Cabanyal, uno de los barrios marítimos de la ciudad.

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"Hemos tenido personas que han venido de forma frecuente a leer libros o que se estaban preparando un examen y venían a estudiar. También tenemos familias que aprovechan la vuelta de la playa y paran aquí, para refrescarse y que sus hijos jueguen en la ludoteca", explican a EFE.

Además de este edificio -gestionado por València Sostenible- hay otros 38 refugios repartidos por todos los distritos de Valencia, espacios gratuitos como centros o museos municipales que cumplen una serie de requisitos -estar refrigerados, con espacio para sentarse, con servicios como baños, puntos de agua y recursos de entretenimiento- y que, sin embargo, no consiguen implantarse en el imaginario colectivo de los barrios.

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"Hay mucha gente que usa los refugios climáticos sin llamarles así. Lo que hay que hacer es consolidar ese uso y ponerles esa etiqueta para formar al personal y poder ir ampliando esa red", señala a EFE Andreu Escrivà, técnico de Proyectos Ambientales de València Sostenible.

El Observatori del Canvi Climàtic, según los técnicos, también sirve como un espacio para hacer "red de barrio" y las personas que entran -incluso los turistas- lo hacen con la curiosidad de conocer este edificio, que estos días ofrece una exposición sobre los beneficios de los humedales mediterráneos, uno de los mayores aliados frente a los acontecimientos climáticos extremos.

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Además, "lo que vemos es que la gente lo valora muy positivamente, los que entran se van muy contentos, tienen esas inquietudes y se lo trasladan a otras personas", aseguran Fuentes y Ortega.

El Observatori se ha convertido en punto de encuentro para valencianos con intereses comunes que quieren poner en marcha iniciativas relacionadas con cuestiones climáticas. "Nuestra idea es que se percibe como ese lugar donde poder estar más fresquito, recibir formación conjunta y tejer alianzas o vínculos humanos", añade Escrivà.

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"La red tiene dos años, este es el tercer verano que se pone en marcha y hemos observado un incremento del interés, pero aún falta dar a conocer esta terminología, estas ubicaciones y estos equipamientos", subraya el técnico de Proyectos Ambientales.

"A nivel mediterráneo tenemos una cierta cultura del calor que nos ayuda, pero no hay que subestimar nunca el calor", valora Escrivà.

Desde el Observatori del Canvi Climàtic, Fuentes y Ortega reparten un kit con una bolsa de tela, una gorra, un abanico y un decálogo para prevenir los efectos sobre la salud de las altas temperaturas, como beber agua con frecuencia, evitar bebidas alcohólicas, usar crema solar y ropa holgada y hacer comidas ligeras.

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Escrivà señala que, precisamente para evitar un golpe de calor, los refugios climáticos permiten "coger frescor" y "reponer pilas de frío", ya que "cortar periodos de calor prolongado es positivo para la salud". EFE

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