Sánchez garantiza que jamás conoció ni habría tolerado conductas irregulares en el PSOE

Madrid, 24 jun (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha garantizado este miércoles que jamás ha conocido y no habría tolerado conductas irregulares en el PSOE como las que han llevado a algunos de los casos judiciales que afectan al partido.
Sánchez, en su comparecencia ante el pleno del Congreso para exponer su posición sobre esos casos, ha garantizado que su partido no se ha financiado irregularmente.
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"No debe existir ninguna sombra de duda sobre la actuación del Gobierno, y quien quiera proyectarla, le pido que no especule, o insinúe, no susurre, que lo demuestre con pruebas" ha añadido. EFE
(Foto)(Vídeo)(Audio)
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