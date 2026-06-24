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Morante y Roca Rey se apuntan a la Feria de Palencia

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Palencia, 24 jun (EFE).- José Antonio Morante de la Puebla y Andrés Roca Rey, las dos máximas figuras de la tauromaquia desde hace más de una década, se anuncian en carteles diferentes dentro de la Feria de San Antolín de Palencia: tres corridas de toros (una de ellas Goyesca) y una de rejones del 29 de agosto al 2 de septiembre.

Junto a ellos figuran también Diego Urdiales y Alejandro Talavante, dos de los cinco matadores que salieron a hombros en Madrid durante la pasada Feria de San Isidro.

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Otros nombres son el salmantino Marco Pérez, en el primer año de su alternativa, y los sevillanos Juan Ortega y Pablo Aguado que coincidirán en uno de los festejos, han informado este miércoles fuentes de la organización.

Los carteles son los siguientes:

-Sábado, 29 de agosto.- Corrida Goyesca con toros de El Capea y Carmen Lorenzo para Diego Urdiales, Juan Ortega y Pablo Aguado.

-Domingo, 30 de agosto.- Corrida de rejones con toros de María Guiomar Cortés de Moura para los caballeros Sergio Galán, Diego Ventura y Sebastián Fernández.

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-Martes, 1 de septiembre.- Toros de Núñez del Cuvillo para Morante de la Puebla, Alejandro Talavante y Tomás Rufo.

-Miércoles, 2 de septiembre.- Toros de Juan Manuel Criado para José María Manzanares, Roca Rey y Marco Pérez. EFE

aaf-rjh/lml

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