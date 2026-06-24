Junts y el PP discrepan y se alejan en el Senado en la moción para pedir elecciones ya

Madrid, 24 jun (EFE).- Junts ha pedido en el pleno del Senado incluir una enmienda para que se haga efectiva la ley de amnistía en la moción del PP para pedir elecciones anticipadas, lo que ha provocado que los populares, que no la han aceptado, hayan sostenido que "Junts vuelve a hacer de Junts".

Antes de que se vote esta tarde la moción, que fue registrada en el Senado por el PP al no aceptar una similar la Mesa del Congreso la semana pasada, los populares han reprochado al PSOE que no dejara que se votase en la Cámara Baja y ha instado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a convocar ya elecciones, tras la sentencia que condena a su exministro José Luis Ábalos.

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Eduard Pujol, portavoz de Junts, ha defendido la enmienda a favor de que termine el "exilio" y se aplique la amnistía, así como otras, como una que subraya que la corrupción no es exclusiva del Gobierno de Sánchez, porque sigue "la triste tradición" de los de González, Aznar y Rajoy.

"Señor Pujol, Junts sabe muy bien a lo que juega y lo que busca. Nosotros no estamos en esa lógica ni compartimos, y usted lo sabe, sus planteamientos", le ha contestado Antonio Silván, del PP, para agregar: "No vamos a dar mayor trascendencia a maniobras que forman parte de su estrategia política permanente (...) Junts vuelve a hacer de Junts con las enmiendas presentadas".

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El PNV ha optado por no usar su turno en el debate, en el que CC ha presentado también una enmienda, para pedir suprimir algunas valoraciones sobre los casos judiciales incluidas en la moción del PP, a lo que Silván ha respondido: "No se pueden exigir responsabilidades políticas ocultando los hechos que las provocan". EFE