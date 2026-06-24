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Llega a España el terror romántico de 'Obsession', la película más rentable del año

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Madrid, 24 jun (EFE).- Tras convertirse en la película más rentable del año en taquilla mundial, este viernes se estrena en cines españoles 'Obsession', una historia de terror romántico como oscura metáfora de las relaciones tóxicas que ha dirigido el joven estadounidense Curry Barker, otro talento -como el de 'Backrooms'- salido de Youtube.

Este escalofriante thriller psicológico con destellos de comedia fue rodado con 750.000 dólares de presupuesto (unos 660.000 euros), y ha recaudado hasta este miércoles más de 334 millones de dólares (294 millones de euros), según la web especializada Box Office Mojo, el 65 % en Estados Unidos, donde se estrenó el 15 de mayo.

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Premio especial del jurado en el pasado Festival de Sitges, 'Obsession' lleva al extremo la reflexión de Santa Teresa de Jesús de que más te harán llorar las plegarias atendidas que las que quedan por responder -con la que Truman Capote tituló uno de sus libros- y que aquí se combina con la magia de los amuletos, como hizo W.W. Jacobs en el cuento 'La pata de mono', protagonista a su vez de un episodio de 'Los Simpsons'.

Argumentos e ideas que Barker reutiliza de un modo inteligente, entretenido y complejo para contar cómo el anhelo romántico desesperado y patético de un joven (Michael Johnston) por su amor platónico (una estupenda Inde Navarrette) desencadena un siniestro hechizo y ella se vuelve irracionalmente obsesiva hasta convertirse en su sombra.

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La película lleva al espectador a enfrentarse a miedos como la oscuridad y la enfermedad mental con un relato de manipulación, abuso, maltrato y cosificación de las mujeres, aquí logrado a través de la magia, con varias vueltas de tuerca.

Barker es un realizador estadounidense de 26 años que comenzó su carrera en internet, donde fundó el popular canal de comedia y terror en YouTube 'that's a bad idea'.

Tanto sus inicios como el género de la película le conectan con 'Backrooms', otro de los fenómenos del año, una película de terror de bajo presupuesto y estética retro sobre espacios laberínticos que existen más allá de la realidad dirigida por el youtuber y cineasta de 20 años Kane Parsons, y que, al igual que en otros países, se colocó como la película más vista en España desde su estreno el 5 de junio. EFE

(foto)

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