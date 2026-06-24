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Abascal acusa a Sánchez de estar "maniobrando" para "robar" las próximas elecciones

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Madrid, 24 jun (EFE).- El líder de Vox, Santiago Abascal, ha denunciado este miércoles que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está "maniobrando" para "robar" las próximas elecciones con una trama diseñada para alterar los resultados.

Abascal ha insistido en esta acusación en el pleno del Congreso de los Diputados durante su intervención en la comparecencia de Sánchez sobre los casos judiciales que afectan al PSOE y a su entorno.

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El presidente de Vox ha vuelto a pedir al jefe del Ejecutivo que convoque elecciones y deje de "fingir tranquilidad", porque "las cucarachas le ganan en resiliencia y eso no las hace admirables".

Según ha dicho, lo único que ha combatido durante su mandato es a los jueces, fiscales, policías, periodistas y políticos que han investigado y denunciado "su corrupción", que ha resumido en un abecedario con nombres de personas de su entorno implicados en diferentes casos.

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Desde la A de (José Luis) Ábalos a la Z de (José Luis Rodríguez) Zapatero pasando por la P de P.S., Abascal ha ido nombrado a cada una de esas personas, al tiempo que ha afirmado rotundo que el PSOE se ha financiado ilegalmente y ha expresado sospechas sobre la procedencia de las joyas del expresidente del Gobierno y sobre las que, según ha dicho, le han podido regalar al propio Sánchez.

También ha dudado de la limpieza de las próximas elecciones generales: "Lo peor de Sánchez ya ha llegado", ha advertido Abascal, que ha asegurado que el jefe del Ejecutivo está ya tratando de mantenerse en el poder de forma fraudulenta, a través de la regularización extraordinaria de inmigrantes y la denominada ley de nietos. EFE

(Foto) (Vídeo) (Audio)

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