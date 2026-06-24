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Lorena Nogal representa en 'La protagonista' un puzle emocional con la danza

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Madrid, 24 jun (EFE).- Después de piezas tan aclamadas como 'El elogio de la fisura' y 'PICASSa', la bailarina catalana Lorena Nogal, Premio Nacional de Danza 2024, presenta 'La protagonista', una pieza sobre la identidad, la memoria heredada, la transformación y el cuerpo como territorio de revelación, "un puzle emocional", asegura.

"Es un salto adelante en mi carrera artística, teniendo como base el trabajo que he desarrollado todos estos años que ahora dirijo hacia una mirada más personal, poniendo el foco en mí misma", ha explicado Lorena Nogal a EFE sobre un espectáculo de gran formato que presenta en el madrileño Centro Danza Matadero este viernes y sábado.

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El objetivo es plasmar el proceso de transformación de la memoria heredada. "Un rompecabezas, un puzle en el que disecciono la parte física de la mental. Asumimos gestualidades de otros e intento recolocarlas y crear nuevas perspectivas y puntos de vista. Yo no solo soy yo, sino todo lo que me ha atravesado".

Asociada desde hace casi 20 años a La Veronal, donde trabaja estrechamente con Marcos Morau como intérprete y colaboradora creativa, Nogal (Barcelona, 1984) es una de las figuras más destacadas de la danza contemporánea en España.

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La bailarina apunta que recibir el Premio Nacional le hizo cuestionarse su trayectoria, analizar por qué lo recibió y qué le hacía merecedora de ello. "Eché la vista atrás y me di cuenta de que eres un eslabón de una cadena muy grande, tu núcleo familiar y afectivo tiene mucho que ver con el entendimiento del cuerpo que tienes".

Reconoce que la propuesta "es un reto porque tengo el foco sobre mí de forma unidireccional, con un esfuerzo físico muy grande y hay que equilibrar todas esas capas, de la presencia a la parte física con un entrenamiento más focalizado".

Un momento de vulnerabilidad que ha rescatado para darle valor y que se transforme en un "espacio de fortaleza".

Con una puesta en escena muy minimalista, solo un único elemento acompaña a la bailarina con el que reconfigura paisajes diferentes.

Lorena Nogal ha contado con Pol Guasch en la asesoría de textos, Mónica Almirall en la asistencia dramatúrgica, Juan Cristóbal Saavedra en la creación musical y el diseño sonoro, y Rafael Heredia y Mirko Zeni se han encargado de la composición escénica. EFE

(Foto)

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