'Farsa y licencia de la reina castiza', un sainete isabelino de Valle-Inclán en el Español

Madrid, 24 jun (EFE).- La directora de escena y dramaturga Ana Zamora y su compañía Nao d'amores desembarcan en el Teatro Español con 'Farsa y licencia de la reina castiza', un sainete isabelino escrito en verso por Ramón del Valle-Inclán en 1920.

Del 30 de junio al 26 de julio, la sala Margarita Xirgu del Teatro Español será el escenario de la obra, una sátira despiadada de la España isabelina, donde la política, la monarquía y el pueblo se funden en algo grotesco.

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En un Madrid de sainete y miseria, Isabel II y su corte desfilan como figuras ridículas, atrapadas por la corrupción, la farsa y la doble moral. Valle-Inclán utiliza el esperpento y un lenguaje popular cargado de ironía para desnudar la decadencia de una época, retratando a una sociedad donde lo trágico y lo cómico se confunden.

"Es una farsa con mayúsculas", ha admitido este miércoles Ana Zamora durante su presentación; un montaje en el que han intentado ser respetuosos con el texto y la propuesta que Valle-Inclán plantea.

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"Un gran teatro de guiñol que sin dejar de ser humanos los actores se convierten en grandes marionetas", desvela Zamora, que incide en el reto que ha supuesto al querer mantener la obsesión por el lenguaje del autor.

"Era un visionario de su presente y su pasado, de nuestro presente y nuestro futuro. Ese cachondeo a la hora e interpretar nuestro panorama político y social de aquello que no termina de cambiar, otorga a la obra el calificativo de teatro documento", apunta.

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Para ello, han trabajado los orígenes de la farsa y cómo se transforma del renacimiento al siglo XX. "Buscamos la conexión con un teatro muy plástico", señala la directora, que ha querido que el autor "venga a nuestro territorio, pero al mismo tiempo ser fieles a él, ponernos al servicio de su palabra sin caer en tópicos".

Miguel Ángel Amor, Paula Iwasaki, Alejandro Pau, Aisa Pérez, Rafael Ortiz e Isabel Zamora se desdoblan para interpretar a los 14 personajes que pueblan la historia, un viaje "divertido y gozoso", con el que después de Madrid emprenderán gira.

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Una obra muy poco representada, que curiosamente tuvo que suspender su estreno por no haber vendido suficientes entradas. EFE

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