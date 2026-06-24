Espana agencias

'Farsa y licencia de la reina castiza', un sainete isabelino de Valle-Inclán en el Español

Guardar
Google icon

Madrid, 24 jun (EFE).- La directora de escena y dramaturga Ana Zamora y su compañía Nao d'amores desembarcan en el Teatro Español con 'Farsa y licencia de la reina castiza', un sainete isabelino escrito en verso por Ramón del Valle-Inclán en 1920.

Del 30 de junio al 26 de julio, la sala Margarita Xirgu del Teatro Español será el escenario de la obra, una sátira despiadada de la España isabelina, donde la política, la monarquía y el pueblo se funden en algo grotesco.

PUBLICIDAD

En un Madrid de sainete y miseria, Isabel II y su corte desfilan como figuras ridículas, atrapadas por la corrupción, la farsa y la doble moral. Valle-Inclán utiliza el esperpento y un lenguaje popular cargado de ironía para desnudar la decadencia de una época, retratando a una sociedad donde lo trágico y lo cómico se confunden.

"Es una farsa con mayúsculas", ha admitido este miércoles Ana Zamora durante su presentación; un montaje en el que han intentado ser respetuosos con el texto y la propuesta que Valle-Inclán plantea.

PUBLICIDAD

"Un gran teatro de guiñol que sin dejar de ser humanos los actores se convierten en grandes marionetas", desvela Zamora, que incide en el reto que ha supuesto al querer mantener la obsesión por el lenguaje del autor.

"Era un visionario de su presente y su pasado, de nuestro presente y nuestro futuro. Ese cachondeo a la hora e interpretar nuestro panorama político y social de aquello que no termina de cambiar, otorga a la obra el calificativo de teatro documento", apunta.

Para ello, han trabajado los orígenes de la farsa y cómo se transforma del renacimiento al siglo XX. "Buscamos la conexión con un teatro muy plástico", señala la directora, que ha querido que el autor "venga a nuestro territorio, pero al mismo tiempo ser fieles a él, ponernos al servicio de su palabra sin caer en tópicos".

Miguel Ángel Amor, Paula Iwasaki, Alejandro Pau, Aisa Pérez, Rafael Ortiz e Isabel Zamora se desdoblan para interpretar a los 14 personajes que pueblan la historia, un viaje "divertido y gozoso", con el que después de Madrid emprenderán gira.

Una obra muy poco representada, que curiosamente tuvo que suspender su estreno por no haber vendido suficientes entradas. EFE

(foto)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Sumar exige a Sánchez que Ferraz deje de ser un problema y expresa su hartazgo por Ábalos, Cerdán o Leire Díez

Sumar exige a Sánchez que Ferraz deje de ser un problema y expresa su hartazgo por Ábalos, Cerdán o Leire Díez

Rufián espeta a Sánchez: "¿Usted sabía lo de Ábalos? ¿Han robado? Menos caritas y no me cuente milongas"

Rufián espeta a Sánchez: "¿Usted sabía lo de Ábalos? ¿Han robado? Menos caritas y no me cuente milongas"

Mouliaá reaparece para declarar por presuntas calumnias a Errejón una semana después de ordenar el juez su detención

Mouliaá reaparece para declarar por presuntas calumnias a Errejón una semana después de ordenar el juez su detención

El comisario Gómez Gordo asegura que fue él quien le presentó a Villarejo al exchófer de Bárcenas y reconoce pagos

El comisario Gómez Gordo asegura que fue él quien le presentó a Villarejo al exchófer de Bárcenas y reconoce pagos

Fundación SEPI celebra en julio dos cursos sobre IA, digitalización y autonomía europea

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Rufián critica el “y tú más” del PSOE respecto a la corrupción y exige responsabilidades, porque muchos “son peores, pero ¿y qué?”

Rufián critica el “y tú más” del PSOE respecto a la corrupción y exige responsabilidades, porque muchos “son peores, pero ¿y qué?”

Elisa Mouliaá acude a los juzgados tras la orden de detención para declarar ante la acusación de Íñigo Errejón de calumnias

Junts exige a Pedro Sánchez que se aparte y pide que el Congreso elija a otro presidente para que el Gobierno siga “sin la extrema derecha”

Pedro Sánchez comparece en el Congreso para informar de los casos Zapatero, Leire y Ábalos, en directo: última hora la sesión sobre corrupción

Pedro Sánchez asegura que no hubo trato de favor en el rescate de Plus Ultra y defiende que “jamás” conoció las actuaciones de Ábalos

ECONOMÍA

Le deniegan la incapacidad laboral a un conductor de autobuses pese a los efectos de su medicación: “Tomo diazepam, antidepresivos... en conjunto son una bomba”

Le deniegan la incapacidad laboral a un conductor de autobuses pese a los efectos de su medicación: “Tomo diazepam, antidepresivos... en conjunto son una bomba”

Europa desembolsa 846 millones para reconstruir Valencia tras la DANA: la segunda mayor ayuda del Fondo de Solidaridad en la historia de la UE

Si quieres una casa con piscina, estos son los barrios de España donde más fácil es encontrarla

Pablo Borraz, arquitecto: “Esta es la pregunta que deberías hacerle siempre a tu arquitecto al diseñar una vivienda”

En España faltan viviendas, pero solo el 70% de las construidas se destina a primera residencia: 7,7 millones están vacías o son secundarias

DEPORTES

Qué partido del Mundial 2026 se retransmite hoy, miércoles 24 de junio, gratis en televisión y a qué hora se juega

Qué partido del Mundial 2026 se retransmite hoy, miércoles 24 de junio, gratis en televisión y a qué hora se juega

Mourinho rompe su silencio tras su regreso al Real Madrid: “Mbappé es fenomenal y voy a ayudarle a ser aún mejor”

Vídeo resumen y goles: Colombia supera por la mínima a RD Congo, asegura su clasificación y le servirá el empate contra Portugal para ser primera

Aday Mara y Sergio de Larrea abren una nueva página para España en la NBA: jugarán en los Oklahoma City Thunder y los Dallas Mavericks

Budimir da la primera victoria a Croacia y elimina a Panamá del Mundial 2026: el resumen y el gol, en vídeo