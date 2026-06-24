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Cae una banda que forzó con pinzas hidráulicas las cajas fuertes de siete bancos en enero

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Madrid, 24 jun (EFE).- La Policía Nacional y la Guardia Civil han desarticulado un grupo criminal especializado en robos de cajas fuertes en entidades bancarias con pinza hidráulica, en una operación en la que han sido detenidos seis individuos a los que se les atribuye la comisión de siete robos perpetrados en enero en sucursales de Madrid, Toledo y Guadalajara.

Según informan este miércoles ambos cuerpos, los seis arrestados han ingresado en prisión acusados de pertenencia a grupo criminal, robo con fuerza, robo con violencia, robo/hurto uso de vehículo, falsedad documental y usurpación de funciones.

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La investigación comenzó el pasado mes de enero tras tener conocimiento de la comisión de una serie de robos cometidos en entidades bancarias en los que el nexo de unión era la utilización de una pinza hidráulica para acceder a la sucursal y arrancar los anclajes de la caja fuerte.

Todos los asaltos habían sido cometidos durante el mes de enero, llegando a perpetrar dos robos en la misma noche, hasta en dos ocasiones distintas, cuando el primero resultaba frustrado. Con la comisión de estos hechos llegaron a obtener más de 300.000 euros en efectivo.

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Para cometer los hechos usaban vehículos de alta gama que previamente habían sustraído a los que les colocaban matrículas falsas o duplicadas que ellos mismos fabricaban.

Avanzadas las pesquisas, los investigadores establecieron que este mismo grupo había sido responsable de un robo cometido en el mes de abril en un establecimiento de compra-venta de oro en la provincia de Alicante del que obtuvieron un botín de más de 100.000 euros.

También se les atribuye la comisión de un robo con violencia y detención ilegal en Pontevedra en el que hicieron uso chalecos y prendas de vestir para hacerse pasar por miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y utilizaron placas emblema y armas de fuego.

Finalmente se logró la identificación de todos los integrantes de este grupo criminal y el pasado día 20 de mayo, se llevó a cabo la última fase de este operativo, con la realización de ocho entradas y registro en domicilios y naves de Madrid, Toledo y Barcelona.

En ellos se intervinieron numerosos útiles, dispositivos y herramientas especializadas para cometer robos en establecimientos y vehículos, armas de fuego, munición, troqueladora de matrículas, prendas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, placas emblema, llaves de vehículos sustraídos, joyas, relojes de gran valor, caretas y vehículos de alta gama. EFE

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