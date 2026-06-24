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Budimir, primer futbolista de Osasuna en anotar en un Mundial

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Pamplona, 24 jun (EFE).- Ante Budimir hizo historia al marcar su primer gol en un Mundial, dar la victoria a Croacia ante Panamá y convertirse en el primer jugador de Osasuna en activo que anota en la competición más importante del fútbol.

Ante Budimir ya forma parte de la historia del fútbol navarro y croata tras marcar su primer gol en un Mundial, un tanto que dio la victoria a Croacia ante Panamá y que le convierte en el primer jugador de Osasuna en activo que ve puerta en la máxima competición del fútbol mundial.

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El delantero rojillo volvió a demostrar que el gol no entiende de edades ni de contextos. Después de no ser titular en el segundo encuentro consecutivo del torneo, y tras quedarse incluso sin disputar un solo minuto en el estreno frente a Inglaterra, Budimir aprovechó la oportunidad que le concedió su seleccionador para reivindicarse sobre el césped.

La decisión de mantenerle fuera del once inicial había generado debate tanto entre los aficionados croatas como entre la hinchada osasunista. Los 38 goles que ha firmado en las dos últimas temporadas con la camiseta rojilla avalaban la candidatura de un delantero que sigue siendo garantía de rendimiento.

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Ante Panamá Budimir ingresó al descanso en sustitución de Petar Musa, titular en los dos compromisos mundialistas de Croacia. Apenas necesitó nueve minutos para dejar su huella. Una combinación entre Pasalic y Stanisic terminó con un centro desde la derecha que encontró al ariete en el segundo palo. Con la escopeta cargada y el instinto intacto, el Cisne de Zenica empujó el balón a la red en la primera ocasión de la que dispuso.

El gol puede abrirle ahora las puertas de la titularidad para el decisivo encuentro frente a Ghana. Con el '11' a la espalda, Budimir celebró su zurdazo tirándose de rodillas para después celebrar lo conseguido junto a la afición desplazada hasta Toronto.

A sus casi 35 años, Budimir volvió a escribir una página más de su particular leyenda, esta vez con la camiseta ajedrezada y a más de 6.000 kilómetros de Navarra, donde su trayectoria continúa siguiéndose con admiración y orgullo. EFE

le.mm/jpd

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