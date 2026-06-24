1-0. Colombia anticipa su clasificación

Redacción Deportes, 23 jun (EFE).- Un gol de Daniel Muñoz en el minuto 76 le dio este martes un sufrido triunfo a Colombia por 1-0 sobre República Democrática del Congo y la clasificación anticipada a la fase de los mejores 32 como líder provisional del grupo K con 6 puntos. EFE
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