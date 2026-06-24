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Más de 700 epidemiólogos abordan en Pamplona los grandes avances en salud pública

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Pamplona, 24 jun (EFE).- Más de 700 profesionales de la Epidemiología se congregan hasta el viernes en Pamplona para intercambiar los principales avances científicos en las grandes áreas de la salud pública como las enfermedades crónicas y transmisibles, vacunación, cribados, cáncer, inmigración, cambio climático o inteligencia artificial.

Bajo el lema 'Avanzando con equidad por una Salud Pública para toda la población', la Sociedad Española de Epidemiología (SEE) celebra su XLIV Reunión Anual contemporáneamente con el XXI Congresso de la Associação Portuguesa de Epidemiologia (APE) para reivindicar el papel de esta rama en la mejora de la prevención, el control de enfermedades y la salud de la población.

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Así, en esta edición, los más destacados epidemiólogos de España y Portugal pondrán la equidad como el eje transversal de su congreso científico en el que también abordarán su papel en desafíos cada vez más complejos: enfermedades crónicas y transmisibles, vacunación, programas de cribado, cáncer, cambio climático, tabaquismo, alcohol y otras adicciones, salud mental, inmigración, salud sexual, inteligencia artificial, la brecha digital o el enfoque One Health.

El encuentro, que tendrá lugar en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Pública de Navarra, permitirá abordar cómo se está avanzando en estos ámbitos de la epidemiología y también analizar cómo ha actuado en episodios actuales de crisis sanitarias como el reciente brote de hantavirus en un crucero que afectó a 14 pasajeros españoles.

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Para ello, la reunión anual de la SEE ha programado 22 mesas espontáneas y 81 de comunicaciones, 32 ponencias en mesas plenarias y 3 cursos precongreso.

Además, se han recibido 893 comunicaciones, de las que 852 han sido aceptadas, unas cifras que reflejan la amplitud de una disciplina que aborda la salud desde múltiples perspectivas y que permite conectar la investigación, la vigilancia, la prevención, la gestión sanitaria y la acción comunitaria. EFE

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