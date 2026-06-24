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Aday Mara: "Ir a los Oklahoma City Thunder ha sido de las mejores oportunidades que había"

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Nueva York, 23 jun (EFE).- El pívot español Aday Mara, elegido en la posición número 12 del draft de la NBA con los Oklahoma City Thunder, aseguró este martes estar "con muchas ganas de ir a un equipo con posibilidades para ganar el título" y en "una de las mejores organizaciones para jóvenes" de la liga.

"Creo que tenemos muchas oportunidades de poder ganar la NBA y después de hacerlo con Michigan te quedas con el sabor de boca de que quieres más", expresó el español en atención a medios poco después de subir al escenario del draft en duodécima posición con la gorra de Oklahoma City Thunder.

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La nueva casa de Mara, OKC, viene de llegar a finales del Oeste y de ser campeones en la temporada 24-25 con figuras como Shai Gilgeous-Alexander, que ha sido MVP de las dos últimas temporadas regulares.

"Me han dicho que es una de las mejores organizaciones para mejorar como jugador joven y creo que la oportunidad que tengo de venir a este equipo ha sido de de las mejores que había", agregó Mara.

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El zaragozano de 21 años y 221 centímetros de altura, preguntado por EFE, dijo que lo primero que pensó al escuchar a Adam Silver anunciar su nuevo equipo fue en sus seres queridos.

"Tenía a toda la familia viéndolo desde casa, les voy a mandar un mensaje ahora de que se pueden ir a dormir, que es tarde allí. Muchas gracias a ellos y sobre todo a la gente que me ha estado apoyando desde España, que me han llegado muchos mensajes estos últimos meses", compartió.

"Este es un grandísimo sitio para ir y jugar al máximo nivel de NBA, y sobre todo para aprender, para entrenar todos los días con jugadores top... Estoy súper contento de estar aquí. Solo estar en la NBA es un sueño", agregó Mara en rueda de prensa.

"Cada año estamos subiendo más los españoles en la liga y creo que es muy bueno para el baloncesto español, como cuando era pequeño, que veía a todos los jugadores de la generación de oro jugando en la NBA y ganando campeonatos mundiales o compitiendo a alto nivel con la selección", cerró Mara sobre lo que representa su elección número 12 en el draft de la NBA este año. EFE

(foto) (video)

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