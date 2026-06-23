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Vox lleva la 'prioridad nacional' al último pleno ordinario del Congreso

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Madrid, 23 jun (EFE).- Vox defiende este martes, en el último pleno ordinario en este periodo sesiones del Congreso, una proposición no de ley para reivindicar la 'prioridad nacional' y exigir "un periodo mínimo reforzado de arraigo, empadronamiento y vinculación con el territorio" para acceder a ayudas o a una vivienda pública.

Es uno de los puntos más controvertidos de los acuerdos suscritos con el PP para conformar gobiernos en Extremadura, Aragón y Castilla y León, y llega al pleno con las negociaciones en Andalucía en marcha.

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Los de Santiago Abascal creen que los recursos públicos deben ir "prioritariamente a dar respuesta a las necesidades de los españoles" y piden que, dentro de la legalidad vigente, se priorice en el acceso a todas las ayudas y prestaciones públicas a quienes mantengan un "arraigo real, duradero y verificable con el territorio".

Plantean, por ejemplo, que se exija un "periodo mínimo reforzado" de empadronamiento, que se vinculen las ayudas a la trayectoria de cotización y de contribución al sistemas y que se excluya a quienes se encuentren en situación irregular, salvo en "supuestos de urgencia vital".

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Para acceder a la vivienda protegida proponen un mínimo de diez años de empadronamiento en España en el caso de la compra y de cinco años para el alquiler, y que se queden fuera los condenados por delitos de allanamiento o usurpación de viviendas en los últimos cinco años.

La semana pasada Vox no consiguió apoyos para una moción que buscaba aplicar la 'prioridad nacional" en el acceso a la vivienda protegida. EFE

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