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Técnico de Noruega se deshace en elogios hacia Haaland: "Es el mejor"

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East Rutherford, 22 jun (EFE).- El seleccionador de Noruega, Ståle Solbakken, se deshizo en elogios hacia el punta del equipo escandinavo, Erling Haaland, que anotó este lunes un doblete en la victoria 3-2 sobre Senegal por el grupo I del Mundial 2026.

"Es el mejor. No juega para Francia ni para Argentina, juega para Noruega, y ya suma cuatro goles en dos partidos", dijo Solbakken en la rueda de prensa tras el encuentro.

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Agregó que Haaland, cuya capacidad anotadora sigue siendo decisiva para las aspiraciones noruegas, "podría haber marcado aún más goles".

"Hoy sí falló una ocasión clarísima. Podría haber marcado aún más", ironizó con una sonrisa al hablar de Haaland, que por el momento está empatado en cuatro tantos con el francés Kylian Mbappé, uno menos que el argentino Lionel Messi.

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El técnico reconoció que los minutos finales fueron una auténtica "pesadilla" debido al desgaste físico y la presión senegalesa, que apretó para forzar un empate, sin éxito.

"Lo importante es que ya estamos clasificados", comentó, y adelantó cambios para el partido contra Francia del próximo viernes.

"Tendremos que poner otro equipo en el campo porque tenemos muy poco tiempo de recuperación", afirmó.

Según el entrenador noruego, su equipo "ha mejorado" y está "en un buen momento", pero puntualizó que hoy dio lo mejor que tenía en los minutos finales: "de lo contrario habríamos perdido el partido".

Solbakken se hizo viral en redes sociales tras correr al final del partido para buscar a su familia en la grada y darle un beso a su mujer: "No sabía dónde estaban ubicados, así que tuve que encontrar la manera de subir a las tribunas", comentó.

Noruega superó por 3-2 a Senegal este lunes y, después de 28 años sin pisar un Mundial, se clasificó para dieciseisavos gracias al doblete de su estrella, Haaland, que volvió a marcar las diferencias para su equipo.

Noruega se enfrentará a Francia el próximo viernes en Boston, partido que decidirá la primera plaza del grupo I. EFE

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