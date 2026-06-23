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Los Nets de Jordi Fernández incorporan a Julius Randle

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Houston (EE.UU.), 22 jun (EFE).- Los Brooklyn Nets del técnico español Jordi Fernández alcanzaron un acuerdo con los Minnesota Timberwolves para incorporar a Julius Randle, según informa este lunes la cadena ESPN.

En la operación de tres franquicias, los Nets recibirán a la vigésima octava elección en el draft y enviarán a Nic Claxton a los Chicago Bulls, según las mismas fuentes.

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Los Wolves recibirán la elección número 33 en el draft, que pertenecía a los Nets.

Los Nets de Jordi Fernández adquieren a un jugador que promedió 19.2 puntos y 8.9 rebotes en la última temporada. EFE

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