Haaland: "No sé cómo lo hago, simplemente soy muy bueno marcando goles"

East Rutherford, 22 jun (EFE).- El delantero noruego Erling Braut Haaland aseguró este lunes que no sabe cómo, pero se le da muy bien marcar goles después de firmar "una de las mejores noches" de su vida, al anotar su segundo doblete en el Mundial y clasificar a Noruega a dieciseisavos de final.

"No lo sé, creo que es mi especialidad marcar goles. Simplemente soy muy bueno marcando goles y tengo bastante suerte", dijo con un tono de buen humor Erling Haaland, preguntado por EFE, en zona mixta tras la victoria de Noruega por 3-2 sobre Senegal.

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Con su nuevo doblete, tras anotar en el debut a Irak, Haaland acumula 59 goles con su selección en 52 partidos, además de encadenar 12 encuentros seguidos con Noruega viendo portería, desde noviembre de 2024.

Noruega no jugaba un Mundial desde el de Francia 1998, hace 28 años. Tras dos victorias seguidas ante Irak y Senegal en fase de grupos, ya está matemáticamente en dieciseisavos.

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"Creo que está a la altura de las noches más grandes que he tenido en toda mi vida, tanto el partido contra Irak como el de esta noche. Es un poco la misma sensación que tuve después de la final de la Champions League, así que significa muchísimo. Estoy increíblemente orgulloso por formar parte de esto", aseveró Haaland.

Preguntado sobre su ascendencia en el torneo y las posibilidades de Noruega en la Copa del Mundo, Haaland afirmó que son "realistas" y no contemplan "ganar el Mundial", pero que celebran poder estar en la fase final y haberse clasificado para las rondas eliminatorias.

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La marea roja noruega protagonizó unas espectaculares imágenes en la víspera del partido, en las que la afición tomó algunas zonas de Nueva York con sus típicos bailes emulando las barcas de remo vikingas.

"Fue una locura. Los vi ayer en Times Square, había un gran ambiente allí. Así que Martin (Odegaard) y yo hablamos un poco de ello antes del partido; que teníamos que unirnos a la celebración si todo salía bien, tal y como pasó. Fue un momento bastante especial para toda Noruega", contó el delantero del Manchester City.

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"Desde que empecé en la selección nacional, quiero lograr algo con Noruega. Estamos haciendo historia y estoy extremadamente orgulloso de ser noruego", agregó el '9'. EFE

(foto) (vídeo)