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Mejor imposible: Argentina se clasifica en el Día de Messi

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Redacción Deportes, 22 jun (EFE).- La selección de Argentina derrotó este lunes a la de Austria con un doblete de Lionel Messi, quien se elevó así con 18 como el máximo goleador en la historia de todas las copas.

Con sendos dobletes también el francés Kylian Mbappé y el noruego Erling Haaland confirmaron hoy sus roles protagónicos a la sombra de Messi en el duodécimo día de actividad de la vigésima tercera edición del Mundial.

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Con la victorias de hoy por 2-0 sobre Austria, la Albiceleste anticipó su clasificación a la próxima instancia del torneo, aunque antes debe poner fin a su presentación en el grupo J frente a Jordania, el 27 de junio en Arlington, el mismo escenario de hoy, que ya se puede considerar una referencia para el fútbol, como en 1986 lo fue el Azteca de Ciudad de México para Diego Maradona.

El partido del equipo de Lionel Scaloni pareció comenzar mal para su diez, que desperdició la ejecución de un penalti cometido a Lautaro Martínez, pero luego un gol en el minuto 38 suyo le permitió superar los 16 con los que compartía la cima de los artilleros históricos con Miroslav Klose.

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Y en el minuto 95, cuando el encuentro parecía caso juzgado, el capitán apareció de nuevo para establecer el 2-0, su quinto en el Mundial, un nueva era para el fútbol.

El plusmarquista

A dos días de cumplir 39 años, el rosarino Lionel Messi estableció hoy en realidad cuatro récords en los Mundiales y reconocidos por el Récords Guinness: Más goles anotados: 18. Más partidos jugados: 28. Más partidos ganados: 18. Más minutos jugados: 2.489.

- Clasificación de goleadores en la edición 23:

Con 5: Lionel Messi (ARG)

Con 4: Kylian Mbappé (FRA) y Erling Haaland (NOR)

Con 3: Deniz Undav (GER) y Jonathan Davis (CAN)

Mbappé y Haaland van a por más

El delantero del Real Madrid Kylian Mbappé y el del Manchester City Erling Haaland alargaron este lunes con sendos dobletes su rol protagónico.

El 10 francés sumó hoy dos goles a su registro y con 16 ha igualado los 16 del alemán Klose.

Mbappé, que tiene ya dos dobletes en igual número de partidos, hoy, en el centésimo partido con la selección de su país, anotó a Irak en los minutos 14 y 54 del choque de la segunda jornada del Grupo I. Ousmane Dembelé puso la guinda a la goleada por 3-0 que de paso selló la clasificación francesa.

El partido en Filadelfia debió suspenderse por más de dos horas tras el fin del primer tiempo por las condiciones climáticas.

En Nueva Jersey, Noruega derrotó a Senegal por 3-2 y se clasificó para la segunda fase. Marcus Pedersen abrió la cuenta, Haaland amplió con dos goles seguidos y llegó a cuatro en su cuenta personal. Ismaila Sarr maquilló la derrota de Senegal con dos goles.

Las selecciones con presencia asegurada en la siguiente fase

Sin llegar aún a su fin, la fase de grupos del Mundial ya tiene seis selecciones clasificadas a falta de una jornada. A las de Argentina, Francia y Noruega ya se habían sumado en los dieciseisavos de final México, Estados Unidos y Alemania.

La primera instancia de eliminación directa reunirá a 32, las 2 primeras clasificadas de los 12 grupos y 8 más distinguidas como las mejores terceras.

La ronda de dieciseisavos de final se jugará entre el 28 de junio y el 3 de julio.

Para perfilar el próximo escenario del Mundial, el nuevo reglamento prevé la superioridad en los enfrentamientos directos como primer criterio de desempate, y no el mayor número de goles.

Haití, Turquía y Túnez se despiden

Uno de los países de peor clasificación en la FIFA, Haití, cambió por derrota sus dos primeros partidos en el grupo C y ya no tiene opciones de seguir en carrera. Debutó con derrota de 1-0 ante Escocia y resultó goleado 3-0 por Brasil.

Ni el camino del tercer puesto le alcanzaría para llegar por su caída ante los escoceses. Y Marruecos su rival en la última jornada, suma 4 puntos.

Turquía, que llegó con aire superior por calidad de jugadores como Arda Güller, Kenan Yıldız o Hakan Çalhanoğlu hipotecó todas sus opciones al caer ante Australia por 2-0 y Paraguay 1-0. Si en la despedida del grupo D llegara a ganar a Estados Unidos, volvería a quedar en inferioridad por los resultados que obtuvo con sus otros dos rivales.

Túnez cayó vapuleado ante Suecia en la primera jornada del grupo F por 5-1, resultado que precipitó horas después la salida del entrenador Sabri Lamouchi. Pero cayó de nuevo goleada, esta vez 4-1 por Japón. Quedó condenada a terminar colista, aunque ganara a Países Bajos en la última fecha.

Los grupos K y L comienzan a poner sus cuentas claras

La Portugal de Cristiano Ronaldo, la única figura con cuentas pendientes en el Mundial, reaparecerá este martes en Houston para enfrentar desde las 17.00 GMT a Uzbekistán, la única selección perdedora en el comienzo del grupo K.

A las 01.00 GMT del miércoles, en la ciudad mexicana de Guadalajara, Colombia, líder del grupo con 3 puntos, se citará con la República Democrática del Congo, que hizo ver deslucida al equipo luso con un 1-1.

El grupo L pondrá frente a frente a los líderes que dejó el estreno: Inglaterra contra Ghana desde las 18.00 GMT en Boston, y a las 21.00 GMT será la vez de las perdedoras: Croacia y Panamá en Toronto. EFE

(foto)

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