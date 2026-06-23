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Comienza este martes la ronda de la veintena de interrogatorios señalados en el caso Leire

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Madrid, 23 jun (EFE).- El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz comienza este martes con la veintena de interrogatorios que ha señalado en el caso Leire, la mayor parte de testigos, entre los que destaca la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, que está citada para el 10 de julio.

El general al mando de la Jefatura de la Guardia Civil y el comandante en funciones de secretario del DAO de la Guardia Civil, Juan Manuel Barco Mostazo, abrirán hoy esta ronda de comparecencias.

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Ambos están citados como testigos en relación a la información reservada que el DAO de la Guardia Civil, Manuel Llamas, ordenó abrir a la UCO por presuntas filtraciones en el caso Koldo, en concreto de unos mensajes de WhatsApp entre el presidente del Gobierno y el exministro José Luis Ábalos, quien acabó admitiendo que fue él quien los filtró.

Estos dos miembros de la Guardia Civil se suman a los cuatro que están citados el viernes también como testigos, entre ellos el ex máximo responsable de la UCO Rafael Yuste, el general jefe de Policía Judicial de este cuerpo Alfonso Alberto López Malo, quien alertó de una campaña contra la UCO, y el general jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil.

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Según la investigación, la exmilitante del PSOE Leire Díez trató de promover una investigación contra la UCO, para lo que habría contactado incluso con la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, con la que se llegó a reunir en tres ocasiones, según ella misma ha confirmado, si bien ha asegurado que en ningún momento se trató nada de este asunto.

Tras estas comparecencias, el jueves será el turno de Jacobo Teijelo, uno de los dos abogados imputados en esta causa y que representa en el caso Koldo al ex número tres del PSOE Santos Cerdán. La otra abogada imputada es la de Koldo García, Leticia de la Hoz, citada el 14 de julio.EFE

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