Ventiladores portátiles, helados y consultas a más de 40 grados: los centros de salud afrontan el calor extremo del verano sin estar preparados

El sindicato ha denunciado ante la Inspección de Trabajo las temperaturas extremas que sufren los sanitarios. (SATSE)

Hace tiempo que España se ha acostumbrado a batir récords de calor. Desde que el 2022 marcase el máximo histórico, con una media anual de 15 grados, los años siguientes han completado el ránking de más calurosos, con un empate técnico entre el 2024 y 2025 en el tercer puesto. Siguiendo esta tendencia, se espera que el país viva, una vez más, un verano más caluroso de lo normal, una situación para la que, cuatro años después, los centros de salud no están preparados.

Desde el sindicato de enfermería, SATSE, han vuelto a denunciar ante la Inspección de Trabajo que varios consultorios del país han superado ya las temperaturas máximas marcadas por ley para trabajar en condiciones adecuadas. La problemática se repite en Murcia, Canarias, Andalucía o Castilla y León, pero alcanza también a regiones del norte como País Vasco, Galicia o Cantabria.

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“Es un abordaje necesario desde hace tiempo”, asegura Paloma Repila, portavoz del sindicato. “Estamos en un país caluroso, esto no es nuevo, pero el cambio climático cada vez se hace más patente y ahora tenemos territorios en España que sufren más el calor cuando antes no lo hacían tan a menudo”, añade. Según la normativa, los trabajadores sedentarios deben ejercer a temperaturas entre 17 y 27 grados, pero para estos sanitarios ya es costumbre operar a 30 grados.

El problema, indica Repila, es que en estas regiones las instituciones no se han preparado para el calor porque, hasta ahora, no había sido necesario. En Cantabria, por ejemplo, ningún centro de salud tiene aire acondicionado. Esta semana, la Aemet ha activado el aviso naranja en esta comunidad, que puede alcanzar los 38 grados en la comarca de Liébana y el valle de Villaverde. Pero el caso más extremo se ha dado en Ourense, donde los sanitarios de un centro de salud llegaron a trabajar a 43 grados dentro de la consulta, según el sindicato.

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Los problemas de climatización afectan también a hospitales como el de Txagorritxu, en Álava, donde las plantas de hospitalización carecen de climatización; o en el Hospital de Cruces (Vizcaya), donde la Osakidetza propone combatir el calor con polos de helado.

Calor extremo de abril a octubre

No es una problemática exclusiva del norte. Regiones históricamente calurosas, como Andalucía, Comunidad Valenciana, Canarias o Murcia, también sufren las temperaturas extremas dentro de los centros de salud. En estos casos, el problema no suele estar en la ausencia de planes de climatización, sino en el sobreuso de estos aparatos y la falta de un mantenimiento adecuado, así como de presupuesto suficiente para renovarlos.

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“Cada vez estas olas de calor empiezan antes; incluso ha habido años con altas temperaturas en abril que duran casi hasta octubre. Estamos hablando de sitios en los que, durante casi medio año, hay altas temperaturas y necesitan dispositivos adecuados”, reclama Repila.

Natalia Shartova, investigadora del Instituto de Salud Global de Barcelona, habla sobre los efectos del calor.

Es un problema que no suele darse en los grandes hospitales, sino en los pequeños centros de salud o consultorios rurales, para los que “parece ser que no merece la pena una inversión, porque dan cobertura a una población pequeña o porque, normalmente, se han manejado como han podido”, lamenta la enfermera.

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Así, ya se ha hecho costumbre que los pacientes acudan al médico con un ventilador portátil o que los médicos y enfermeros pidan a sus familiares algún tipo de aire acondicionado portátil para las estancias.

Un riesgo para pacientes y trabajadores

Paciente recibe atención médica en un hospital (Reuters)

El sindicato advierte que los principales perjudicados son los pacientes, que normalmente acuden a los centros con una situación de salud delicada. Según el Ministerio de Sanidad, las personas con enfermedades crónicas o que siguen algunos tratamientos farmacológicos son especialmente vulnerables a las altas temperaturas.

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Los propios sanitarios también están en riesgo, pues “tienen que trabajar con más presión, menos recursos y a unas temperaturas difíciles de sostener”. Desde el Gobierno central son conscientes de la problemática y el pasado 9 de junio aprobó un paquete de 168 millones de euros para climatizar centros sanitarios. Una medida positiva, dice Repila, pero que llega tarde. SATSE, por el momento, ha realizado diversas denuncias formales ante la Inspección de Trabajo y las gerencias de salud correspondientes. El sindicato reclama una mayor planificación e inversión en infraestructura para evitar “tener que hacer todos los años esta denuncia”.