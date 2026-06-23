Extremadura inicia los trámites para recurrir el nuevo plan estatal de vivienda

Mérida, 23 jun (EFE).- La Junta de Extremadura ha acordado este martes iniciar los trámites para recurrir el nuevo plan estatal de vivienda por entender que este invade competencias exclusivas de la comunidad autónoma y por imponer unas condiciones económicas y de gestión que no comparte.

La portavoz del Ejecutivo extremeño y consejera de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social, Elena Manzano, ha informado en rueda de prensa de este acuerdo, adoptado en la reunión semanal del Consejo de Gobierno, aunque fuera del orden del día.

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Elena Manzano ha precisado que se ha determinado iniciar dos requerimientos previos a la interposición de dos recursos, uno ante el Tribunal Constitucional y otro ante la jurisdicción contencioso administrativa.

Manzano ha reiterado que "Extremadura tiene competencia exclusiva en materia de vivienda", por lo que no van a aceptar que les impongan decisiones que corresponde tomar a la región.

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Además, ha denunciado que el reparto económico que establece el citado plan estatal "es claramente desequilibrado", ya que el Gobierno exige a las comunidades autónomas un esfuerzo financiero muy superior al que él asume.

En ese sentido, ha precisado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez incrementa su financiación 2,9 veces más de lo actual y obliga a Extremadura a multiplicar por siete su aportación, algo que consideran que "no es justo".

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Elena Manzano ha precisado que de los 210 millones de euros que se establecen para la Comunidad extremeña, esta tiene que poner 84 millones, "un esfuerzo económico con recursos propios que es absolutamente desproporcionado".

Tras subrayar que van a utilizar "todos los instrumentos legales previstos en el ordenamiento jurídico para combatir esta injusticia", la portavoz de la Junta ha precisado que todo esto se hace "por lealtad, por la defensa incondicional de los intereses de nuestra comunidad autónoma y por responsabilidad institucional".

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A su juicio, la obligación recogida en el Plan Estatal de Vivienda de cofinanciar el 40 % de todas y cada una de las actuaciones supone una imposición que invade las competencias autonómicas, mientras que la atención a zonas tensionadas hará que la aportación estatal a comunidades como Cataluña o el País Vasco "sea mucho mayor".

Además, en el ámbito de la gestión, Manzano ha criticado que para cualquier actuación, las comunidades autónomas tendrán que contar con una autorización del Ministerio para su financiación, lo que supone, asimismo, una limitación a la autonomía financiera y política de Extremadura. EFE

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