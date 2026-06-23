El Gobierno, sobre la corrupción: "El que la hace la paga, se llame Ábalos o Ayuso"

Madrid, 23 jun (EFE).- El Gobierno ha recordado este martes que tomó medidas ante el caso del exministro José Luis Ábalos meses antes de que hubiera una sentencia en su contra y ha cargado contra el PP: "El que la hace la paga, se llame Ábalos o se llame Ayuso".

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de MInistros, el titular de Transformación Digital y Función Pública y líder del PSOE en Madrid, Óscar López, ha contrapuesto la respuesta del Gobierno y del PSOE ante los indicios que apuntaban a Ábalos con la actitud del PP, "volcado en proteger, amparar y tapar toda la corrupción de Ayuso", la presidenta de la Comunidad de Madrid.

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Según López, quienes creen en la política, en la separación de poderes y en la democracia saben que se dan casos de corrupción en la política, pero que "la inmensa mayoría de los políticos hacen un trabajo honesto"; al igual que "sabemos que la inmensa mayoría de los jueces hacen un excelente trabajo, pero a veces algunos no lo hacen".

A su juicio, lo importante es tener claro que "quien la hace la paga, se llame Ábalos o se llame Ayuso".

López y la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, han reivindicado así la "tolerancia cero" ante la corrupción y, sin entrar a analizar la sentencia, han insistido en que el Ejecutivo asumió responsabilidades políticas "desde el primer momento".

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"Vamos a trabajar con el compromiso firme de que la corrupción ni se tolere ni se aplauda", ha recalcado Saiz tras garantizar que la acción del Gobierno se sustenta en los valores de "integridad, transparencia y mérito". EFE

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