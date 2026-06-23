El PP pide a los socios coherencia en las votaciones sobre la continuidad de Sánchez

Madrid, 23 jun (EFE).- El PP ha pedido este martes a los socios de Gobierno que sean coherentes con lo que han manifestado estas últimas semanas y apoyen las mociones que cuestionan la continuidad del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se votarán esta semana en Congreso y Senado.

En una rueda de prensa, la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha afirmado que algunos partidos han pedido que Sánchez convoque elecciones o que se someta a una moción de confianza y que por ello espera que todos los grupos sean "coherentes con lo que han estado manifestando hasta ahora".

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El Congreso votará esta semana una moción del PP que insta a Sánchez a que se someta a una cuestión de confianza y el Senado votará otra moción para que la Cámara Alta se pronuncie sobre si el presidente debe convocar elecciones.

Todo ello después de que la Mesa del Congreso vetara la semana pasada una moción similar para pedir elecciones.

Muñoz ha explicado que no ha hablado con los socios de Gobierno para ver qué van a votar y ha detallado que a la moción del Congreso no se ha presentado ninguna enmienda.

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Si el texto sale adelante en el Congreso en la votación del próximo jueves (la moción del Senado saldrá porque el PP tiene mayoría), ha señalado Muñoz, será la "constatación" de que Sánchez no tiene la confianza de las cortes.

Y, ha añadido, en el momento en el que esas cortes te quitan la confianza, lo "lógico" convocar elecciones.

La portavoz popular ha recordado que mañana Sánchez comparece en el Congreso y ha dicho que lo que el PP espera son "mentiras y ataques furibundos" contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

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Cuanto más ataquen, ha agregado, es "porque más miedo tienen" y en estos momentos "tienen mucho miedo", después de la sentencia a 24 años de cárcel al exministro de Transportes José Luis Ábalos y de la reducción de condena por colaboración con la Justicia al comisionista Víctor de Aldama.

"Esta sentencia es un ejemplo de que vale la pena colaborar con la justicia", ha dicho Muñoz. EFE

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