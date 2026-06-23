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PNV: estamos muy tranquilos; el informe de la UCO no habla de irregularidad o delito

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Bilbao, 23 jun (EFE).- La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, ha subrayado que están "muy tranquilos" tras conocerse el contenido del informe de la UCO que les sitúa en el caso Leire y ha incidido en que en el mismo no se habla de "irregularidad o delito".

"Hemos tenido reuniones e iniciativas en el Congreso y Senado para salvaguardar puestos de trabajo en Tubos Reunidos y otras empresas porque creemos que hay que mantener el empleo de nuestra industria. De ahí a que nos acusen de ilegalidades, tendrán que explicarnos de qué nos están acusando", ha afirmado en declaraciones a ETB2.

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La UCO ha situado al PNV en el caso Leire, la trama que habría llevado a cabo maniobras para influir en procesos judiciales y ayudas públicas, tal y como consta en un informe que desvela el interés del entonces presidente del partido, Andoni Ortúzar, por la ayuda a Tubos Reunidos.

Vaquero, que ha reconocido no haberse leído el informe de la UCO, ha incidido, no obstante, en que en él no se hace mención alguna a "irregularidad o delito".

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"Habla de unas reuniones y nada más. Sacar eso de contexto, como quiere hacer el PP, es su problema, no el nuestro", ha argumentado.

Asimismo, ha calificado de habitual que miembros de la formación nacionalista se reúnan con el Gobierno o las empresas, circunstancia que ha hecho extensible a otros partidos políticos.

Respecto a la sentencia del Tribunal Supremo que ha impuesto penas de 24 y 19 años de prisión al exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García por mordidas en contratos de mascarillas en plena pandemia, la ha calificado de "muy grave".

Ha apostado, sin embargo, por aguardar a las explicaciones que este miércoles ofrecerá el presidente del Gobierno en el Congreso tras haberse conocido una sentencia "dura".

Por último, ha reiterado que el jefe del Ejecutivo central debe presentar los presupuestos, negociarlos y de no contar con la mayoría suficiente convocar elecciones. "Sería la constatación de que no tiene mayoría suficiente para seguir gobernando". EFE

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