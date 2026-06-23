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La alta velocidad Valladolid-Madrid y norte de España recupera tensión aún con retrasos

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(Actualiza con nuevos datos de Adif)

Valladolid, 23 jun (EFE).- El tramo de alta velocidad entre Valladolid-Segovia-Madrid recupera de forma progresiva la circulación, tras la caída de la tensión esta mañana por una avería en un punto de la catenaria, en un cable sustentador, aunque siguen los retrasos, lo mismo que en los corredores que conectan con el norte de España, incluidas las conexiones con Palencia, Burgos y León.

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En un comunicado, Adif ha explicado que se recupera de forma progresiva la circulación en ambos sentidos en el tramo de alta velocidad Valladolid-Segovia-Madrid, aunque los trenes todavía circularán con retrasos hasta que se recupere la normalidad.

También se circula en los corredores que conectan el norte de España (Asturias, Cantabria, País Vasco) con Valladolid y Madrid, incluidas las conexiones con Palencia, Burgos y León, aunque también se están produciendo retrasos.

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Para hacer posible estas conexiones se están encaminando trenes de Larga Distancia por la red convencional utilizando el cambiador de Valdestillas (Valladolid).

Adif ha explicado que trabajan para compatibilizar la circulación con la reparación de la avería, producida en un punto de la catenaria a primera hora de la mañana.

La avería se ha localizado en un cable sustentador, que es el que equilibra la tensión de la catenaria.

Han incidido desde Adif en que los trabajos que se están realizando son complejos, y que llevan horas trabajando con maquinaria en la zona para reparar la avería lo antes posible, a la vez que se ha habilitado un modo de circulación alternativo para poder garantizar el servicio.

En el caso de los trenes de ancho fijo, que no pueden ir por la línea convencional, se ha optado por trasladar a los pasajeros a otros trenes.

Ha sido la máquina exploradora de la línea entre Valladolid y Palencia la primera que se quedó sin electricidad a primera hora de la mañana de este martes.

En torno a las 8:00 horas se recuperó la tensión por la cabecera sur de Valladolid-Campo Grande, y los trenes Valladolid-Madrid han ido reanudado poco a poco sus frecuencias de paso en ambos sentidos, aunque se siguen registrando retrasos.

El personal de Adif sigue trabajando para solventar la incidencia a la mayor brevedad posible. EFE

(foto)

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