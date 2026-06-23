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ERC espera que Sánchez no se instale en el "y tú más" y dé contenido a la legislatura

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Madrid, 23 jun (EFE).- El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha dicho este martes que su formación espera que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no se instale en el "y tú más" sobre los casos de corrupción y dé contenido a la legislatura.

En declaraciones a los medios en la Cámara Baja, Rufián ha compartido su deseo de que Sánchez ofrezca explicaciones suficientes en su comparecencia de mañana en el Congreso sobre los casos de corrupción que afectan al Ejecutivo y al PSOE y no se quede en decir "que no sabía nada", que tiene "muy mala suerte" y que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, es "peor".

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"Eso ya lo sabemos", ha espetado el republicano, quien ha recordado que el exministro de Transportes José Luis Ábalos, condenado a más de 24 años de prisión por el caso mascarillas, era "el número dos" del PSOE y un "superministro" del Gobierno de Sánchez.

Preguntado sobre la decisión del Tribunal Supremo de suspender la entrada en la cárcel del comisionista Víctor de Aldama, condenado a 4 años y medio de prisión, Rufián ha subrayado que la Justicia manda "un mensaje" a otros como, ha detallado, Julio Martínez -investigado en el caso Plus Ultra- o Leire Díez.

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"Delinque, delata y libras", ha explicado.

Además ha pedido al presidente "llenar de contenido" la legislatura, especialmente en materia de vivienda, y ha asegurado que le "fastidia" que tengan que pasar casos de corrupción "para que el Gobierno anuncie cosas buenas como la de hoy", en referencia al anuncio de Sánchez sobre la dependencia. EFE

(Foto) (Vídeo)

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