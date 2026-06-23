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En España no hay brecha de género en educación financiera pero los chicos creen saber más

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Madrid, 23 jun (EFE).- Los cursos de educación financiera en los colegios ayudan a que los adolescentes gestionen mejor sus ahorros y sepan más sobre la economía familiar y aunque en España no existe una brecha de género en el nivel de conocimiento, los chicos creen saber más que las chicas, ¿por qué?

Economistas y educadores de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC), de la London School of Economics y del centro de análisis Funcas señalan que los chicos tienen más confianza en su capacidad de gestionar el dinero que las chicas -con una brecha de seis puntos- pese a que el nivel de conocimiento es el mismo.

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Esta brecha de autoconfianza de los chicos es, junto con la de los jóvenes de Dinamarca, una de las mayores dentro de la OCDE y se debe sobre todo a que ellos se atreven más actuar, a adivinar y a marcar respuestas en un test sin estar completamente seguros.

 Se lanzan a tomar decisiones y a asumir el riesgo de cometer errores, mientras que las chicas tienden a la cautela y a elegir la opción 'no lo sé' por miedo a equivocarse, en cierta medida también influenciadas porque se trata de un ámbito percibido tradicionalmente como masculino.

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La evaluación de PISA 2022 difundida en 2024 indica que chicas y chicos obtienen prácticamente la misma puntuación media en la prueba sobre los conocimientos adquiridos en educación financiera (486,4 frente a 485,8 puntos) pero los economistas advierten: un curso de 10 horas en tercero de la ESO eleva el conocimiento financiero "significativamente", pero no la autoconfianza.

Estos cursos mejoran los comportamientos reales, como la paciencia en las decisiones de ahorro, sin embargo no aumentan la autoconfianza que tienen los alumnos sobre sus conocimientos.

"Se debería incluir un módulo específico de autoconfianza, una prueba para que el estudiante tenga clara su posición relativa de conocimiento frente al resto, porque si las chicas la conocieran verían que saben más de lo que creen", señala a EFE el coautor de este análisis y director del área de Educación de Funcas, Ismael Sanz, que apuesta por aplicar la educación financiera en clases de matemáticas o de historia.

Hablar de finanzas en casa y socializar sobre el dinero ayuda a cerrar la brecha que existe entre chicas y chicos sobre la percepción que tienen de sus conocimientos.

Las conversaciones familiares ayudan a familiarizarse con los conceptos y "rompen el estereotipo" de que "son temas de adultos", incide Sanz.

Según PISA, el 25 % de los estudiantes españoles con mayor implicación parental en asuntos financieros sabe gestionar su dinero en un porcentaje 20 puntos mayor que aquellos con menor implicación familiar.

 "La cuestión no es solo cuánto se enseña, sino cuánto se conversa", señala Sanz, también profesor de la URJC que aboga por una mayor implicación de los adolescentes por conocer la hipoteca de sus padres, "que se paga más intereses al inicio y menos al final" o "cómo se hace la declaración de la renta y una gestión bancaria".

El informe recuerda que en España no existe una brecha entre el alumnado de ciudades grandes y el de pueblos en educación financiera pero sí avisa de que persiste a nivel socioeconómico.

Las notas de los estudiantes con un estatus socioeconómico superior son 27 puntos más que las de estudiantes de niveles socioeconómicos más bajos.EFE

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