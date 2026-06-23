Aitana Bonmatí: "Todos quieren el estilo de fútbol que tiene España"

Mikaela Viqueira

San Diego (EE.UU.), 23 jun (EFE).- Aitana Bonmatí asegura en una entrevista con EFE que la filosofía de juego de la selección española, basada en el control del balón y compartido por las selecciones femenina y masculina, se ha convertido en una referencia para equipos de todo el mundo.

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"En la selección española, tanto la femenina como la masculina, tenemos una identidad muy propia, que es jugar con la pelota y crear ocasiones y goles a través del buen fútbol", afirma la tres veces campeona del Balón de Oro femenino desde San Diego, en el estado de California, donde se encuentra esta semana con motivo de la primera edición internacional de su campus en suelo estadounidense.

Ese sello futbolístico tan característico despierta un interés más allá de las fronteras españolas, llamando la atención de numerosos técnicos internacionales que tratan de replicarla.

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"He hablado con entrenadores colombianos, argentinos, mexicanos y exjugadores, y todos quieren el estilo de fútbol que tiene España porque es único en el mundo", sostiene la catalana.

La admiración por el sistema de juego de España en el exterior coincide con el exigente torneo que afronta el combinado de Luis de la Fuente en el Mundial, cuyo debut estuvo marcado por los complejos entramados defensivos planteados por los rivales de Cabo Verde.

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"La selección española masculina tuvo un primer partido difícil, la verdad, con un bloque bajo muy difícil de superar", explica la estrella blaugrana.

Acostumbrada a jugar contra ese tipo de tácticas defensivas, reconoce que no es fácil hacerse un hueco en partidos tan cerrados, pero celebra que se hayan cambiado las tornas en la última jornada, donde lograron imponerse por 4-0 contra Arabia Saudí y colocarse líderes del Grupo H.

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"El segundo partido fue brutal. Creo que se pudo ver a una España muy reconocible y creo que esta selección puede llegar muy lejos" si sigue jugando así, admite.

A sus 28 años, consolidada como el gran referente del fútbol mundial tras haber cosechado su tercer Balón de Oro consecutivo, Bonmatí percibe una evolución en el panorama internacional donde las escuadras ya no dependen de una sola virtud.

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"Creo que las selecciones cada vez más están preparadas para hacer las dos cosas, porque antes seguramente había equipos técnicos y tácticos y equipos físicos, y ahora hay la mezcla de las dos cosas", argumenta la centrocampista.

La campeona del mundo puso como ejemplo a la selección de Marruecos, que dispone de una "física, pero a la vez técnico-táctica brutal, igual que otras selecciones africanas", como Costa de Marfil o la propia Senegal", apunta.

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Este salto de calidad en combinados que históricamente destacaban por su fuerza atlética redefine los límites del éxito del fútbol en la actualidad.

"Creo que están desarrollando esa parte técnica-táctica que no tenían porque antes solo tenían físico y creo que la fusión de las dos te hace un equipo imparable", sentencia. EFE

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(foto)(video)