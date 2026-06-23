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Ola de calor: Tres CCAA activan peligro rojo y todo el país, salvo Canarias, bajo aviso

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Madrid, 23 jun (EFE).- Toda España, salvo Canarias, está hoy bajo aviso por calor, con tres comunidades (Andalucía, Cantabria y País Vasco) en nivel rojo (peligro extraordinario) por temperaturas de hasta 44 grados, a las que se suman otras diez en nivel naranja (peligro importante) y tres más en amarillo (riesgo bajo).

Se alcanzarán hasta 44 grados en la campiña cordobesa y en las zonas de Morena y Condado (Jaén), en aviso rojo. según las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su página web.

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También está bajo peligro extraordinario Liébana (Cantabria) y asimismo el interior de Gipuzkoa y de Bizkaia, ante la previsión de temperaturas de hasta 40 grados.

Otras diez comunidades están bajo aviso por calor pero en nivel naranja (peligro importante). Se trata de Aragón, Asturias, ambas Castillas, Cataluña, Extremadura, Galicia, Madrid, Navarra y La Rioja.

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Se suman otra tres comunidades en aviso por calor, aunque amarillo (peligro bajo): Baleares, Murcia y la Comunidad Valenciana.

Es probable que se superen los 35 grados de forma generalizada en la península y Baleares, salvo en algunos litorales y montañas.

Además, se sobrepasarán los 38-40 grados en amplias zonas del interior peninsular, y los 40-42 grados, puntualmente en el interior del Cantábrico, en zonas bajas del nordeste y asimismo se superarán esos niveles en los valles del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir.

En el valle del Guadalquivir de Jaén se podrán alcanzar temperaturas de hasta 44 grados en el cauce del río, y en el resto de hasta 43 grados, según las predicciones.

Hasta 42 grados se registrarán en diversos puntos de Aragón; en el valle del Tajo de Toledo podrá llegarse hasta 43 grados en zonas bajas y de 42 grados en el resto.

En el valle de Guadiana (Ciudad Real) podrán alcanzarse 41 grados.

También hará mucho calor en la ribera del Ebro de Navarra, con niveles de hasta 41 grados, mientras que en la ladera de la Rioja podrán alcanzarse hasta 42 grados.

En Asturias podrán alcanzarse puntualmente umbrales rojos de temperaturas en distintos puntos de la región.

En el caso de la provincia de Madrid, los termómetros alcanzarán hasta 40 grados en las zonas sur, vegas y oeste del territorio. En el caso del área metropolitana y el Henares se llegará hasta 39 grados y en la sierra madrileña hasta 37. EFE

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