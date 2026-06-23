Espana agencias

El día 13 del Mundial, en 5 claves

Guardar
Google icon

Redacción deportes, 23 jun (EFE).-

1 – Messi, más allá de la leyenda

Lionel Messi es el hombre del Mundial 2026. Su fenómeno sigue vigente. Goleador en dos ocasiones más ante Austria (2-0), ya son 18 tantos entre todos los Mundiales para ser el máximo goleador en solitario de esa competición, con dos dianas más que Miroslav Klose y Kylian Mbappé, ambos con 16. El francés desafía ahora su reinado goleador.

PUBLICIDAD

2 – Argentina, primera de grupo

La confirmación de la clasificación y el primer puesto del grupo matemático de Argentina la dio el triunfo de Argelia por 1-2, con remontada incluida. La Albiceleste, la vigente campeona del mundo, ya es inalcanzable para todos sus competidores en el cuarteto, con lo que ya sabe que se medirá en los dieciseisavos de final al segundo del grupo H en Miami, el viernes 3 de julio en América y a las 00:00 horas del 4 de julio en España.

PUBLICIDAD

3 – Francia golea entre Mbappé, Dembélé y Olise

Interrumpido el partido por tormenta al descanso, Francia doblegó por 3-0 a Irak con sus conexiones ofensivas tan incontestables. Kylian Mbappé anotó dos goles más, doblete a doblete en este Mundial, con dos asistencias más de Michael Olise y con el gol de la reacción de Ousmane Dembélé, que logró su primer tanto en una gran competición. No lo había hecho hasta ahora ni en la Eurocopa ni en el Mundial.

4 – Noruega y Haaland responden a Francia, a la que le vale el empate para ser primera

Francia y Noruega están clasificadas ya matemáticamente, pero queda por concretarse el orden en su duelo directo del próximo viernes en Boston. Al conjunto de Didier Deschamps le basta con el empate. Noruega debe ganar. Erling Haaland, como Mbappé, también ha marcado cuatro goles en este Mundial. Los dos últimos fueron en el triunfo por 3-2 ante Senegal.

5 – La reválida de Portugal y Cristiano

Empatada la selección portuguesa en la primera jornada contra República Democrática de Congo (1-1), la segunda cita supone una reválida para Cristiano Ronaldo y su equipo frente a Uzbekistán. El triunfo es el único resultado en la cabeza del conjunto dirigido por Roberto Martínez. Cualquier otro marcador complica su supervivencia en el Mundial 2026, una vez que Colombia suma tres puntos antes de medirse a RD Congo. Este martes también juega Inglaterra, que se mide a Ghana en el grupo L, igual que Panamá y Croacia. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Una academia enseña a enseñar flamenco con canciones infantiles y ritmos K-pop

Infobae

Mónica García admite que existe mercantilización y falta de altruismo en la ovodonación

Infobae

La Bolsa española abre con una caída el 0,37 % arrastrada por Wall Street y Asia

Infobae

Las pernoctaciones hoteleras suben un 2,5 % en mayo y los precios, un 5 %, según el INE

Infobae

Ascienden a 7 los heridos en un atropello en la terraza de un bar de Frigiliana (Málaga)

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La misión de la Armada Española en Mauritania con entrenamientos conjuntos y abordajes en alta mar a través del patrullero Atalaya

La misión de la Armada Española en Mauritania con entrenamientos conjuntos y abordajes en alta mar a través del patrullero Atalaya

Los horarios de la DGT para este verano: así se adapta la actividad en sus oficinas durante el periodo estival

Los baches no solo destrozan los amortiguadores de tu coche: también ponen en riesgo la electrónica

Qué hacer por San Juan cuando estás lejos de la costa: mantener los rituales, saltas el fuego o las olas

Ábalos podría pasar al menos 12 años en prisión: “Lo habitual es que antes haya disfrutado de permisos y hecho un buen uso de ellos”

ECONOMÍA

Juan Goñi, arquitecto: “En 2026, diseñar una casa también significa pensar en la sequía”

Juan Goñi, arquitecto: “En 2026, diseñar una casa también significa pensar en la sequía”

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Cuánto cuesta mantener una piscina este verano: el gasto puede superar los 1.200 euros al año

Los compradores de vivienda se endeudan más: el importe de las hipotecas sube un 13,7% en un año, hasta los 173.331 € de media

Qué hay detrás del uso de 2.400 millones de fondos europeos en pensiones y por qué ha abierto un choque entre Gobierno y oposición

DEPORTES

Vídeo resumen y goles: Argelia se impone en un partido igualado a Jordania y deja a los asiáticos fuera de su primer Mundial

Vídeo resumen y goles: Argelia se impone en un partido igualado a Jordania y deja a los asiáticos fuera de su primer Mundial

Ghana se encomienda a un hechicero para frenar a Kane e intentar ganar a Inglaterra en su segundo partido en el Mundial

Noruega-Senegal, en vídeo: Haaland dispara el pleno de la selección nórdica, en comparación con la senegalesa, al borde de la eliminación

Irak-Francia, en vídeo: el primer partido aplazado por tormenta eléctrica acaba con la clasificación de los galos y el doblete de Mbappé

Se suspende el partido del Mundial 2026 entre Francia e Irak por tormenta eléctrica, tras un gol de Mbappé