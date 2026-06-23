El día 13 del Mundial, en 5 claves

Redacción deportes, 23 jun (EFE).-

1 – Messi, más allá de la leyenda

Lionel Messi es el hombre del Mundial 2026. Su fenómeno sigue vigente. Goleador en dos ocasiones más ante Austria (2-0), ya son 18 tantos entre todos los Mundiales para ser el máximo goleador en solitario de esa competición, con dos dianas más que Miroslav Klose y Kylian Mbappé, ambos con 16. El francés desafía ahora su reinado goleador.

PUBLICIDAD

2 – Argentina, primera de grupo

La confirmación de la clasificación y el primer puesto del grupo matemático de Argentina la dio el triunfo de Argelia por 1-2, con remontada incluida. La Albiceleste, la vigente campeona del mundo, ya es inalcanzable para todos sus competidores en el cuarteto, con lo que ya sabe que se medirá en los dieciseisavos de final al segundo del grupo H en Miami, el viernes 3 de julio en América y a las 00:00 horas del 4 de julio en España.

PUBLICIDAD

3 – Francia golea entre Mbappé, Dembélé y Olise

Interrumpido el partido por tormenta al descanso, Francia doblegó por 3-0 a Irak con sus conexiones ofensivas tan incontestables. Kylian Mbappé anotó dos goles más, doblete a doblete en este Mundial, con dos asistencias más de Michael Olise y con el gol de la reacción de Ousmane Dembélé, que logró su primer tanto en una gran competición. No lo había hecho hasta ahora ni en la Eurocopa ni en el Mundial.

PUBLICIDAD

4 – Noruega y Haaland responden a Francia, a la que le vale el empate para ser primera

Francia y Noruega están clasificadas ya matemáticamente, pero queda por concretarse el orden en su duelo directo del próximo viernes en Boston. Al conjunto de Didier Deschamps le basta con el empate. Noruega debe ganar. Erling Haaland, como Mbappé, también ha marcado cuatro goles en este Mundial. Los dos últimos fueron en el triunfo por 3-2 ante Senegal.

PUBLICIDAD

5 – La reválida de Portugal y Cristiano

Empatada la selección portuguesa en la primera jornada contra República Democrática de Congo (1-1), la segunda cita supone una reválida para Cristiano Ronaldo y su equipo frente a Uzbekistán. El triunfo es el único resultado en la cabeza del conjunto dirigido por Roberto Martínez. Cualquier otro marcador complica su supervivencia en el Mundial 2026, una vez que Colombia suma tres puntos antes de medirse a RD Congo. Este martes también juega Inglaterra, que se mide a Ghana en el grupo L, igual que Panamá y Croacia. EFE

PUBLICIDAD