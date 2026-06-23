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Agenda Autonómica de Europa Press para hoy martes, 23 de junio

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Temas que configuran la agenda de actos e informaciones más destacadas de la sección de Autonomías previstas para hoy martes 23 de junio:

ACTUALIDAD POLÍTICA

-- 12.00 horas: En Vitoria-Gasteiz, el lehendakari Imanol Pradales preside el acto de balance y proyección de futuro 'Ongizatean hazi, Herria hazi-Crecer como País, crecer en bienestar'. Palacio de Ajuria Enea. Espacio Elkargunea (entrada por C/ Nieves Cano).

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-- 12.15 horas: En Madrid, las asociaciones de víctimas de la dana atienden a los medios de comunicación para informar sobre los próximos movimientos judiciales impulsados en defensa de los derechos constitucionales de las víctimas. Puerta de los Leones del Congreso de los Diputados (Carrera de San Jerónimo, s/n).

-- 12.30 horas: En Barcelona, rueda de prensa de la consellera y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, tras la reunión semanal del Govern (Pl. de Sant Jaume, 4).

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-- 18.30 horas: En Toledo, encuentro entre el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page y el expresidente del Gobierno de España Felipe González, dentro de los actos de celebración de su 50 aniversario y tras la celebración de la Asamblea General 2026. Previo al coloquio, el presidente de Fedeto, Javier de Antonio Arribas, iniciará la jornada con unas palabras de presentación y bienvenida. Hotel Eurostars Palacio Buenavista (C/ de los Concilios, 1).

NOTA.- Se podrá seguir en directo en el enlace: https://www.castillalamancha.es/actualidad/sala-prensa.

ECONOMÍA-LABORAL

-- 10.10 horas: En Barcelona, 'Forbes Catalonia Economic Summit' debate en el que intervendrán la CEO de Comastech, Georgina Comas, la directora general de Barcelona Global, Mercè Conesa, el de GBSB Global Business School, Antonio Rodríguez, la CEO de Eurofirms, Anna Golsa, y el director de Talento Digital de MWCapital, Jordi Arrufí. A las 11.45 horas, intervienen el presidente de Port de Tarragona, Santiago Castellà, y el de Ebro Motors Group EV, Rafael Ruiz. A las 12.40 horas, el de Pimec, Antoni Cañete. A las 12.55 horas, el conseller de UE y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, la consultora Gemma Calvet y el socio fundador de M&A Fusiones y Adquisiciones, Jordi Alberich. A las 13.25 horas, interviene el presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, y a las 13.40 horas clausuran el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. Teatro del Liceo (La Rambla, 51-59).

SOCIEDAD

-- 09.30 horas: En Santiago de Compostela, inauguración de la jornadas 'Menores y redes sociales. No hay bienestar sin bienestar digital'. Salón de actos de la Facultad de Psicología (C/ Xosé María Suárez Núñez, s/n).

-- 12.00 horas: En Almansa (Albacete), el delegado del Gobierno, José Pablo Sabrido, asiste a la inauguración de la Unidad de Documentación de la Policía Nacional, junto al director general, Francisco Pardo, y la alcaldesa de la localidad, Pilar Callado. Salón de plenos del Ayuntamiento (Plaza Santa María, 2) .

-- 17.30 horas: En El Pardo (Madrid), los Reyes se reúnen con los miembros de los Patronatos de la Fundación Princesa de Asturias. Palacio Real de El Pardo (C/ Manuel Alonso, s/n).

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