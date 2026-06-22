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La UD Las Palmas refuerza la defensa con el murciano Andrés Rodríguez, del Teruel

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Las Palmas de Gran Canaria, 22 jun (EFE).- La Unión Deportiva Las Palmas ha reforzado su defensa con la llegada del futbolista murciano Andrés Rodríguez, procedente del Teruel, según ha confirmado este lunes el club isleño de LaLiga Hypermotion.

Rodríguez, de 24 años, terminó contrato esta temporada en el club aragonés y firma con el conjunto amarillo como agente libre para las próximas cuatro campañas.

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El zaguero nacido en Lorca se ha consolidado "como uno de los defensores con mayor proyección de la Primera Federación", según explica la Unión Deportiva en su comunicado.

Se trata de un jugador "diestro, aunque maneja ambas piernas, rápido, potente y con buen juego aéreo", además de ser polivalente ya que "se desenvuelve en todas las posiciones de la defensa", así como "agresivo" en el marcaje individual "y muy inteligente" en el aspecto táctico.

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Formado en la cantera del Villarreal, defendió las camisetas del Cartagena B y Racing Murcia, ambos en Tercera Federación, continuando su progresión en el Yeclano Deportivo, con el que ascendió de Segunda a Primera Federación.

Con posterioridad militó en el CD Alcoyano y en el CD Teruel, "convirtiéndose en un futbolista habitual en los esquemas de sus entrenadores gracias a su regularidad, compromiso y versatilidad", finaliza la nota del club grancanario. EFE

rg/jmr/apa

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