Picardo cree que "sería tonto" el político que quisiera revertir el acuerdo sobre Gibraltar en un futuro

El ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, cree que "sería tonto" el político que en un futuro quisiera revertir el acuerdo entre la UE y Reino Unido sobre el Peñón por el que desaparecerá la Verja a partir del próximo 15 de julio, ya que beneficiará a los ciudadanos de ambos lados.

Ese es el mensaje que lanza a un hipotético futuro gobierno en España encabezado por el PP y del que también forme parte Vox, a falta de menos de un mes para que se materialice un acuerdo criticado por ambas formaciones, en un encuentro con medios españoles, incluido Europa Press, preguntado por la posibilidad de que pudiera pedir la suspensión de lo acordado entre Londres y Bruselas y si le preocupa esa posibilidad.

PUBLICIDAD

"No vamos a entrar en un acuerdo mirando qué vamos a hacer para salirnos de él, aunque todos los acuerdos tienen que tener esa cláusula", ha sostenido, en referencia a la posibilidad de que una de las partes puede denunciarlo en cualquier momento, al tiempo que ha defendido que lo que hay que hacer es "empezar a trabajar para que sea un absoluto éxito". En su opinión, el acuerdo contiene las "oportunidades" para que sea así en "uno, dos, tres o cuarenta años".

"Sería tonto el político que intentara traer menos fluidez, traer menos prosperidad compartida" a Gibraltar y el Campo de Gibraltar, ha subrayado, esgrimiendo los dos principales argumentos a favor del acuerdo que se han venido ofreciendo, que facilitará el movimiento de personas y mercancías y que contribuirá a reducir las desigualdades que imperan actualmente a ambos lados de la Verja.

PUBLICIDAD

Tras decir que no le corresponde a él dar "consejos a ningún político español, menos a los de la derecha", ha añadido que "les aconsejaría que le echaran la culpa siempre al PSOE por este acuerdo, pero que permitieran que la ciudadanía siguiera teniendo el beneficio de la fluidez, el beneficio de la prosperidad compartida" y ellos el de no haber sido quienes lo habían firmado.

MALA RELACIÓN CON PARTE DEL PP

Picardo ha reconocido que con algunos elementos del PP "la relación es francamente mala" pero con otros "es muy buena". En este sentido ha recordado que la negociación arrancó cuando era ministro de Exteriores Alfonso Dastis, al tiempo de que se ha mostrado convencido de que los 'populares' habrían rechazado el texto en cualquier caso.

PUBLICIDAD

"Yo creo que la reacción del PP al acuerdo en relación a Gibraltar siempre iba a ser la que ha sido, fuera cual fuera el acuerdo, mientras no lo hubiera hecho el PP", ha valorado, incidiendo en que los de Alberto Núñez Feijóo están en el rechazo continuo a todo lo que hace el Gobierno.

"Si el PSOE dijera mañana 'vamos a dar a todos los españoles un millón de euros porque hemos convencido a la señora (Ursula) Von der Leyen (presidenta de la Comisión Europea) de que nos los avance'", el Partido Popular diría que es "una vergüenza y debería ser un millón y medio", ha ilustrado.

PUBLICIDAD

Así las cosas, ha sostenido que la relación entre el Gobierno español y el gibraltareño, ambos del "mismo ámbito ideológico", es "la mejor relación que ha habido en la historia entre los dos gobiernos". Como resultado de ello, ha añadido, no solo han trabajado "muy bien" en la elaboración del acuerdo sino también en otros momentos como durante la pandemia.

MENSAJE A VOX

Por lo que se refiere a Vox, y a la posibilidad de que los de Santiago Abascal pudieran intentar promover algún tipo de marcha para reivindicar la españolidad de Gibraltar ahora que dejará de existir el control fronterizo en la Verja, Picardo ha defendido que el Peñón cuenta con leyes.

PUBLICIDAD

"Si te quieres manifestar en Gibraltar tienes que obtener un permiso de la Policía Real de Gibraltar y si te manifiestas sin ese permiso estás actuando ilegalmente", ha advertido.

Además, ha recordado que en la "base de datos" policial gibraltareña figura "en busca y captura" una persona que "ya no es miembro de Vox", en referencia a Javier Ortega Smith, quien en 2014 se llevó un bloque de hormigón de un arrecife artificial de Gibraltar.

PUBLICIDAD

SIN PISTAS SOBRE LA CELEBRACIÓN

En otro orden de cosas, y volviendo al acuerdo, Picardo no ha dado por cerrado que la firma, paso necesario para que pueda empezar su implementación provisional, vaya a producirse el 13 de julio en Bruselas, dado que hay que cuadrar las agendas tanto de la Comisión Europea, como del Gobierno británico, el español y el gibraltareño. "Puede ser el 14 o la semana de antes", ha señalado.

PUBLICIDAD

"Lo que está claro es que estamos todos completamente comprometidos en que la aplicación provisional sea a partir del día 15 y no puede haber aplicación provisional antes de que haya firma", ha remarcado.

Picardo tampoco ha querido adelantar detalles de cómo se pretende conmemorar el hito de que se vaya a suprimir la Verja, después de que el Gobierno español haya expresado en los últimos meses su intención de organizar un acto en La Línea y que se haya apuntado a la eventual presencia del presidente, Pedro Sánchez, o el ministro de Exteriores, José Manuel Albares.

PUBLICIDAD

Como argumento, ha dicho que los ciudadanos "no perdonarían" que se hubieran concentrado en la celebración y no en la puesta en marcha del acuerdo. "Todo lo que sea celebrar este acuerdo me parece una cosa magnífica porque creo que es un acuerdo que tenemos que celebrar" pero "primero tenemos que implementarlo ya, porque venimos prometiendo la prosperidad compartida mucho tiempo y ahora hay que hacerlo realidad", ha recalcado.

En lo relativo a la puesta en marcha del acuerdo, que conllevará entre otras cosas que los controles fronterizos se trasladen ahora al aeropuerto, donde se desplegará la Policía Nacional española para efectuar los controles Schengen una vez que quienes aterricen pasen el control policial gibraltareño, ha indicado que solo habrá dos agentes españoles.

"El aeropuerto de Gibraltar es muy pequeño", ha resaltado el ministro principal, de ahí que actualmente sean solo dos agentes gibraltareños los que lleven a cabo los controles. "Habrá también dos agentes españoles para controlar las entradas y las salidas", ha precisado, en las instalaciones que se están erigiendo para tal fin en el aeropuerto.