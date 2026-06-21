El español Joan Mir, quinto, señala que es "un día para estar contento"

Redacción deportes, 21 jun (EFE).- El español Joan Mir (Honda RC 213 V), campeón del mundo de MotoGP en 2020 y quinto en el Gran Premio de la República Checa, disputado este domingo, señaló que ha sido "un día para estar contento".

"La verdad es que he podido pilotar la moto como sé, como me gusta", reconoció Mir a los medios de comunicación presentes en la República Checa, a los que explicó que hacer eso, normalmente en su caso, "se traduce en ir rápido, y no hay más".

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"El equipo ha hecho un buen trabajo", afirmó Mir, quien explicó que le han hecho una moto con la que ha podido "atacar" y sentirse "a gusto".

"Está claro que no tenemos el paquete para luchar, para hacer nada más de lo que hemos hecho hoy" comentó sincero el mallorquín, si bien aclaró que es cierto que le ha costado "mucho" poder "hacer estos resultados".

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"Tenemos que ir más en condiciones como las de hoy, todo patinaba, era muy fácil irse al suelo, como ayer vimos en la 'sprint', y seguramente hemos sacado más de lo que había, así que días como hoy hay que celebrarlos", incidió Mir. EFE