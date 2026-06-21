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Besteiro afirma que sigue "creyendo" a Zapatero y defiende la presunción de inocencia: "Actuó diligente y transparente"

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El secretario xeral del PSdeG, Jose Ramón Gómez Besteiro, ha reiterado su confianza en el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y ha defendido el respeto a la presunción de inocencia y al trabajo de la Justicia. "Actuó diligente y transparente", ha apuntado en relación a su colaboración y explicaciones.

En una entrevista concedida a la cadena SER, recogida por Europa Press, el socialista gallego ha afirmado que "cree a Zapatero por lo que representa para el partido" y que "sigue manteniendo esa confianza" en él. "Estamos en una fase muy inicial de esas investigaciones. Creo que eso va a ir poniendo las cosas en su sitio", ha señalado.

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Además, el líder del PSdeG lo ha comparado con su caso personal, tras ser imputado por diversos delitos y pasar ocho año separado de la vida política, para finalmente no ser condenado por ninguno de ellos. "Nadie puede decir que en un partido no vaya a existir corrupción o que miembros de un partido no puedan caer en la corrupción, pero la diferencia está en cómo actuamos unos y cómo actúan otros", ha apuntado.

"Mientras tanto lo que nos toca a los socialistas desde el Estado es gobernar, sacar los problemas de Galicia, de España adelante y seguir aprovechando esta buena marcha de economía, el reparto de fondos europeos, la prosperidad, la vivienda pública, seguir trabajando en lo que verdaderamente le preocupa a los gallegos", ha enfatizado.

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En este sentido, ha defendido la continuidad de la legislatura, insistiendo en que "dura cuatro años" y señalando que los mecanismos para un cambio de gobierno pasan por "una moción de censura constructiva" o por la decisión del presidente del Gobierno de convocar elecciones.

Asimismo, ha puesto en valor la gestión económica del Ejecutivo central y ha defendido las políticas llevadas a cabo por él. "Lo que se está haciendo es muy importante para nuestro país", ha aseverado, remarcando que España es "la economía de Europa más boyante", y que se está "generando empleo" y "oportunidades para Galicia".

ELECCIONES MUNICIPALES

Durante la entrevista, Besteiro ha sido cuestionado por las elecciones municipales, previstas para 2027. Al respecto, ha indicado que el Comité Federal será el "pistoletazo" de salida hacia ese proceso.

Con respecto a la capital gallega, el líder de los socialistas gallegos ha señalado que los últimos meses su partido trabajó en un "proyecto de futuro", percibiendo por parte de la ciudadanía la "necesidad" de "voltear al PSOE que fue".

"Esa ciudad moderna, progresista, referente en todos los campos, en definitiva era una ciudad que progresaba. Esa percepción creo que la gente relacionada con el Partido Socialista y estoy seguro que dentro de un año eso se confirmará", ha expuesto, sin apuntar hacia ningún perfil específico para capitanear la candidatura socialista.

Por su parte, Gómez Besteiro ha descartado que contemple ir en las listas del PSOE para el Congreso, reafirmando que su "compromiso está claramente con Galicia".

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EuropaPress

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