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Javier de Andrés (PP) dice que "es muy tensa" la relación de PNV con el PP nacional, que le ve "ahora mismo como a ERC"

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El presidente del PP vasco, Javier de Andrés, afirma que es "muy tensa" la relación de PNV con PP nacional, que ve ahora mismo a la formación jeltzale "como a ERC, con las mismas posibilidades de acuerdo que con ERC".

En una entrevista al Diario vasco, Javier de Andrés, se refiere al PNV y a su apoyo al gobierno de Pedro Sánchez y señala que, si la formación jeltzale "decide acabar con Sánchez y mandarle a casa", el PSE haría "lo propio aquí con Pradales", de manera que cree que "hay una garantía mutua sobre la continuidad de Sánchez y de Pradales".

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En su opinión, el PNV está pidiendo elecciones porque hay una parte de su electorado "que no es de izquierdas y que no le gusta lo que están haciendo Sánchez y el propio PNV". Añade que, aunque considera que empieza a estar incómodo con los supuestos casos de corrupción, cree que "los va a tolerar".

Tras asegurar que el PNV no apoyaría "en ningún caso" una moción cesura a Sánchez, indica que algunas cosas "se van a hacer irreversibles".

"El PSOE ya va en una línea en la que le da igual todo. Está como un perro rabioso. El PSOE está procediendo de forma urgente a atraer a sudamericanos, nacionalizar a sudamericanos por la fórmula de la ley de nietos (...) Y eso podría llegar incluso a cambiar el mapa electoral. Yo pienso que si Junts fuera consciente de la irreversibilidad de esta situación, tal vez podría llegar a cambiar de opinión", apunta.

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De Andrés reconoce que las relaciones con el PNV son "frías" porque no hay "voluntad" por su parte de "entenderse con el PP", aunque se ha resuelto la falta de una vía de diálogo con el PP nacional.

No obstante, asegura que la relación del PP nacional con el PNV "es muy tensa" y "ahora mismo el PP ve al PNV como ve a ERC, o sea, con las mismas posibilidades de acuerdo que con Esquerra". "Eso no significa que el Partido Popular no pueda hablar con Rufián. También hablará con Esteban. Pero en cuanto a expectativas, las mismas que se pueden tener con Esquerra o con Compromís".

En relación a Junts, reconoce que tienen una coincidencia de posicionamientos pero "no hay una colaboración previa, no hay una concertación".

Ante el argumento del PNV de que el problema es Vox, afirma que no es verdad porque "en Pamplona no había Vox y el PNV le dio la alcaldía a Bildu".

"MAL MENOR"

Javier de Andrés ve un "mal menor" que su partido pacte con Vox y se pregunta cuál hubiera sido la alternativa". "No lo veo tan mal. Porque si el PSOE viera tan mal el pacto del PP con Vox en Extremadura o en Castilla y León, hubiera dado sus votos para que no gobernara el PP con Vox", indica el dirigente del PP que le sorprende que haya habido "tanta polémica" con la "prioridad nacional" cuando "ya existe en muchas cosas y tiene que ser así".

Por otra parte, asegura que en Gipuzkoa serían "más exigentes" con el PNV en una nueva hipotética investidura, después de que el PP facilitara la investidura de la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza y vista la "decepción" que se han llevado.

En su balance del ecuador de la legislatura vasca, señala que los problemas reales no se están abordando "con seriedad" y cree que el de Pradales es un "gobierno de izquierdas", que "se dedica a regular constantemente, todo "lo resuelve con dinero público y que desde luego no da oportunidades ni libertad para que haya una actividad económica libre".

Ante las medidas fiscales impulsadas por Bizkaia, cree que son una "estrategia política" porque el PNV "está necesitando gestos para congraciarse con esa parte de su electorado que no comparte su giro a la izquierda". "Vamos a ver en qué queda, si hay consecuencias o simplemente es un gesto más del PNV hacia esa parte del electorado que se está sintiendo incómodo", indica Javier de Andrés que señala que, si se presentan en Gipuzkoa, tendrían que verlo a fondo para decidir si las apoyan.

Por último, en relación al Mundial 2030 y la intención ahora de Bilbao y San Sebastián de presentarse como una sola sede, afirma que hay "un problema de seguridad" porque no suficientes los efectivos de la Ertzaintza y "el problema con el Mundial es que no quieren pedir ayuda a la Policía Nacional".

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