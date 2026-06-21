Jordania y Argelia, prohibido perder

Redacción Deportes, 21 jun (EFE).- Las selecciones de Jordania y Argelia saltarán este lunes a la cancha del Levi’s Stadium de San Francisco con una obligación: ganar para maquillar el debut con derrota en el Mundial, y el deseo de que haya un perdedor en el choque que horas antes jugarán Argentina y Austria en Dallas.

Los Valientes y los Zorros del Desierto necesitan los tres puntos en juego para cerrar la segunda jornada del grupo J con la cuota mínima obligatoria para llegar al tercer partido decisivo en condiciones de pelear por una plaza en la ronda de dieciseisavos del Mundial.

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Perder el lunes en San Francisco significa decir adiós.

La formación de Jordania, conocida originalmente como Al-Nashama, cayó el 16 de junio en el debut por 3-1 ante Austria y ese mismo día Les Fennecs argelinos fueron atropellados por la magia de Messi y su triplete.

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La obligación de los dos colistas del grupo se resume en 'ganar o ganar' y en el terreno de las probabilidades la primera opción parece tenerla Argelia por la mayor experiencia de sus jugadores frente a un rival que ha llegado a su primer Mundial con la promesa de fastidiarle a la vida a muchos.

Jordania, semifinalista de la última Copa Asiática, llega a su segundo partido con la sensación de que, superado el debut, lo peor ya pasó, y que en adelante cualquier logro será ganancia, según su entrenador, el marroquí Jamal Sellami.

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Los Zorros del Desierto, dirigidos por el bosnio Vladimir Petković, han llegado a la vigésima edición del Mundial con una plantilla en la que se destacan los experimentados Ibrahim Maza, Rayan Aït Nouri, Amine Gouiri, Anis Hadj Moussa, Riyad Mahrez y Mohamed Amoura.

Jordania, más segura en el rol defensivo de su juego, cree que si mantiene su ADN y encuentra en gran día a su estrella Mousa Al-Tamari y al punta Ali Olwan, cualquier cosa puede pasar.

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Aunque la necesidad apremia, jordanos y argelinos se han permitido extender, al menos durante un partido más, la licencia para soñar.

Petkovic, quien antes de viajar con su plantilla al Mundial renovó su contrato hasta 2028, encantó a los hinchas al advertir de que el equipo no afrontará el torneo como una selección de reparto entre tantas estrellas.

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Jordania, cuya experiencia en la Copa del Mundo se remonta al pasado encuentro de estreno con el Das Team austriaco, confía en que Sellami se encargue de añadir lo que necesitan para seguir en carrera. El marroquí jugó el Mundial de Francia'98, así que sabe cumplir en las grandes citas.

El partido se jugará en el Levi's Stadium de San Francisco a partir de las 20.00 horas (03.00 GMT del martes). EFE

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