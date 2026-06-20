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Sónar cierra su 33.ª edición, la primera unificada, con más de 150.000 asistentes

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Barcelona, 20 jun (EFE).- Más de 150.000 personas han acudido a la 33.ª edición del festival Sónar, la primera que ha unificado las franjas de Día y Noche en la Fira Gran Via de L'Hospitalet, ha anunciado la organización del ciclo.

Pese a que las previsiones iniciales rondaban los 160.000 espectadores, un número muy similar al de 2025, cuando el ciclo obtuvo récord de asistencia pese a la polémica surgida por su relación con el fondo de inversión proisraelí KKR, finalmente el impacto ha sido menor que en otros años.

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De este modo, Sónar 2026 cierra este sábado su 33.ª edición con una nueva jornada de 14 horas de música ininterrumpida, compaginando seis escenarios de forma simultánea en un mismo recinto desde las 17:00 y hasta las 07:00, por primera vez en la historia del festival.

A lo largo del fin de semana, el público ha disfrutado ya de la inconfundible voz de Skepta, el directo de Cabaret Voltaire, el nuevo show The Resistance de Charlotte de Witte y la irreverencia de Metrika, aunque todavía quedan grandes nombres por actuar.

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Este sábado actuarán los legendarios The Prodigy, que se estrenan en el festival, los directos de WhoMadeWho y Modeselektor y el esperado show audiovisual AURA de Amelie Lens, entre muchos otros.

Además, Sónar+D cerró el viernes su 13.ª edición, que acogió a más de 4.000 asistentes y 200 participantes llegados desde más de 20 países en la nueva sede de Llotja de Mar.

Por su parte, Sónar Kids ha regresado este sábado al Parc del Fòrum diez años después, un evento que reúne a familias para disfrutar de la música y la creatividad con actuaciones, talleres y actividades de todo tipo, una fórmula que agotó todos los tickets a cuatro días del evento.

Además, la nueva oferta de Sónar District, también en Fòrum, y el ciclo de fiestas de OFFSónar en Poble Espanyol han consagrado un año más a Barcelona como capital mundial de la música electrónica en el mes de junio. EFE

gcm/fl/amf

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