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El Dicorpebal Logroño confirma al central argentino Martin Jung

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Logroño, 20 jun (EFE).- El Dicorpebal Logroño ha hecho oficial del fichaje para la próxima campaña del joven central argentino Martin Jung, que procede del Ivry francés.

El equipo riojano, subcampeón de la Liga Asobal, se hace así con los servicios de un jugador con proyección, a sus 23 años, aunque ya contrastado, no solo con la selección argentina sino tambiñen en la liga francesa y en España, donde jugó en Córdoba y Puente Genil.

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Esta campaña ha disputado en Francia 30 partidos y ha anotado 74 goles.

Éste es el tercer fichaje "oficial" de los riojanos, tras los del portugués Gustavo Oliveira y del japonés Tomoki Ishida.

Está pendiente de confirmar la llegada de otros jugadores como el serbio Luca Jevtik, del italiano Nicolo D'Antino y del español Samuel Saiz (Ademar). EFE

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