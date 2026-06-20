Suspendida la Plaza Selección en Madrid por las altas temperaturas previstas

Madrid, 20 jun (EFE).- La Plaza Selección, instalada en la Plaza de Colón de Madrid con motivo del Mundial 2026, queda cancelada para la jornada del domingo 21 de junio debido a las altas temperaturas previstas durante el horario de celebración del partido entre España y Arabia Saudí, según informó este sábado la Real Federación Española de Fútbol.

La decisión ha sido acordada entre la RFEF y el Ayuntamiento de Madrid ante el aviso naranja activado por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), que prevé temperaturas de hasta 39 grados entre las 13.00 y las 21.00 horas, así como la activación de la Fase de Emergencia y Situación Operativa 1 del Plan de Actuación ante Altas Temperaturas del Ayuntamiento de Madrid (CALORMAD).

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Por motivos de seguridad y protección de la salud pública, se ha decidido cancelar todas las actividades previstas en la zona de aficionados, incluida la retransmisión del encuentro.

Por eso, desde las autoridades "se recomienda a los aficionados seguir el partido desde espacios acondicionados y climatizados, evitando la exposición prolongada al calor y atendiendo en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia y protección civil".

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El partido, correspondiente a la segunda jornada del grupo H -que España comparte, además de con Arabia Saudí, con Uruguay y Cabo Verde-, tendrá lugar a las 18.00 hora española. EFE