Espana agencias

Suspendida la Plaza Selección en Madrid por las altas temperaturas previstas

Guardar
Google icon

Madrid, 20 jun (EFE).- La Plaza Selección, instalada en la Plaza de Colón de Madrid con motivo del Mundial 2026, queda cancelada para la jornada del domingo 21 de junio debido a las altas temperaturas previstas durante el horario de celebración del partido entre España y Arabia Saudí, según informó este sábado la Real Federación Española de Fútbol.

La decisión ha sido acordada entre la RFEF y el Ayuntamiento de Madrid ante el aviso naranja activado por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), que prevé temperaturas de hasta 39 grados entre las 13.00 y las 21.00 horas, así como la activación de la Fase de Emergencia y Situación Operativa 1 del Plan de Actuación ante Altas Temperaturas del Ayuntamiento de Madrid (CALORMAD).

PUBLICIDAD

Por motivos de seguridad y protección de la salud pública, se ha decidido cancelar todas las actividades previstas en la zona de aficionados, incluida la retransmisión del encuentro.

Por eso, desde las autoridades "se recomienda a los aficionados seguir el partido desde espacios acondicionados y climatizados, evitando la exposición prolongada al calor y atendiendo en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia y protección civil".

PUBLICIDAD

El partido, correspondiente a la segunda jornada del grupo H -que España comparte, además de con Arabia Saudí, con Uruguay y Cabo Verde-, tendrá lugar a las 18.00 hora española. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Sindicato Jupol pide que Peinado rectifique que la policía ayudaría a huir a Begoña Gómez

Infobae

Las temperaturas muy altas marcarán este domingo, con tormentas en el noroeste peninsular

Infobae

Laporte: “Hay que ganar y decir ‘aquí estamos’”

Infobae

Jupol rechaza que los escoltas de Begoña Gómez puedan colaborar en su fuga: "Una auténtica barbaridad"

Jupol rechaza que los escoltas de Begoña Gómez puedan colaborar en su fuga: "Una auténtica barbaridad"

El juicio al acusado de hacer 8.000 fotos a niños desnudos en playas de Santander será el 1 de octubre

El juicio al acusado de hacer 8.000 fotos a niños desnudos en playas de Santander será el 1 de octubre
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El juez Peinado justifica la retirada del pasaporte a Begoña Gómez: la escolta podría colaborar en una eventual fuga

El juez Peinado justifica la retirada del pasaporte a Begoña Gómez: la escolta podría colaborar en una eventual fuga

Las claves del auto con el que el juez Peinado lleva a juicio a Begoña Gómez: los cuatro delitos, medidas cautelares y el “cambio radical” en su carrera

Las reacciones al juicio de Begoña Gómez: el PP llama “guarida de delincuentes” a Moncloa mientras el PSOE alega una persecución judicial

Begoña Gómez irá a juicio y el juez Peinado le impone medidas cautelares: retirada de pasaporte, prohibido salir de España y ‘fichar’ cada 15 días

Francina Armengol, presidenta del Congreso y secretaria general del PSOE balear, no se presentará a las primarias para encabezar la lista autonómica en 2027

ECONOMÍA

Cómo se calcula la paga extra de verano en las pensiones

Cómo se calcula la paga extra de verano en las pensiones

Cuándo se cobra la paga extra de verano para jubilados: estas son las fechas previstas por cada banco

La Unión Europea impondrá aranceles a los coches híbridos chinos como medida para frenar el déficit comercial con Pekín

La crisis del combustible de Oriente Medio no intimida a Bruselas: la importación de gas ruso queda prohibida a partir de 2027

Facua denuncia a la teleco de Bertín Osborne por vulnerar cinco leyes: “Cuando llama el usuario, una IA le saluda con un ‘Viva España’”

DEPORTES

El calor se cobra a su primera víctima: la pantalla gigante de Colón no emitirá el partido de España por el calor extremo

El calor se cobra a su primera víctima: la pantalla gigante de Colón no emitirá el partido de España por el calor extremo

El nuevo negocio de Griezmann que le ata a Madrid: una tienda exclusiva de cromos de la NBA, NFL, béisbol y fútbol

Archaf Hakimi se pronuncia tras saber que será juzgado por violación en pleno Mundial 2026: “Por fin podré hablar”

Viaje a los orígenes de Marcos Llorente de la mano del director técnico de su primer equipo: “En Las Rozas CF se le despertó la llama del fútbol”

Qué partido del Mundial 2026 se puede ver hoy, sábado 20 de junio, gratis en televisión y a qué hora se juega