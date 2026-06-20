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Sindicato Jupol pide que Peinado rectifique que la policía ayudaría a huir a Begoña Gómez

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Madrid, 20 jun (EFE).- El sindicato mayoritario de la policía Nacional, Jupol, ha reclamado este sábado una "rectificación" al juez Peinado, por argumentar que los agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad que forman la escolta de la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, podrían "facilitar" su eventual "fuga".

"Resulta una auténtica barbaridad sugerir que miembros de la Policía Nacional, y en particular los agentes adscritos a la seguridad de la Presidencia del Gobierno, pudieran colaborar en una hipotética fuga o en cualquier actuación encaminada a sustraer a una persona de la acción de la Justicia, lo diga quien lo diga", señala el sindicato en un comunicado.

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El juez juan Carlos Peinado, que instruye el "caso de Begoña Gómez", ha enviado este sábado a juicio a la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha fijado como medidas cautelares la retirada del pasaporte, la prohibición de salir del territorio nacional y una comparecencia quincenal en el juzgado.

En el auto, el magistrado indica que los agentes "en un momento determinado pueden, bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos, pueden ser precisamente quienes colaboren en la acción o acciones que se lleven a cabo, para facilitar esa fuga, que haga imposible, que la acusada se encuentre a disposición de la justicia".

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Jupol ha replicado que "poner en duda su actuación carece de fundamento y supone un injustificado descrédito de servidores públicos ejemplares".

"Los profesionales que integran la escolta de Presidencia desempeñan exclusivamente las funciones que les atribuye la ley: garantizar la protección y seguridad de las autoridades a las que están asignados, actuando en todo momento con absoluta profesionalidad, neutralidad y en estricto cumplimiento de la legislación vigente y de las resoluciones judiciales", subraya.

Por todo ello, el sindicato policial considera "imprescindible una rectificación de unas manifestaciones que, además de carecer de base alguna, proyectan una sospecha injusta sobre servidores públicos cuya trayectoria está presidida por el respeto a la ley y a las instituciones".

"La confianza en el Estado de derecho exige preservar el buen nombre y la profesionalidad de quienes cumplen diariamente con su deber al servicio de todos los ciudadanos", concluye el sindicato. EFE

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