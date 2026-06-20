Siete comunidades en aviso naranja por temperaturas de hasta 40 grados, lluvia y tormentas

Madrid, 20 jun (EFE).- Siete Comunidades -Andalucía, Aragón, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Cataluña y País Vasco- están este sábado en aviso naranja (peligro importante) por temperaturas de hasta 40 grados, lluvias y tormentas y otras siete en amarillo (riesgo para ciertas actividades).

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha señalado este sábado que en Andalucía y Aragón ese aviso naranja, que implica un riesgo meteorológico serio, entrará en vigor desde las 13.00 horas ante la posibilidad de que las temperaturas alcancen los 40 grados en puntos como la Campiña cordobesa o el Valle del Guadalquivir (Jaén).

PUBLICIDAD

En Aragón también se prevén hoy tormentas en áreas de Zaragoza, Teruel y Huesca así como temperaturas, acompañadas en algunos puntos como Caspe de rachas de viento muy fuertes.

También en el archipiélago balear se prevén máximas de hasta 39 grados en el interior de Palma, al tiempo que en Cantabria se esperan precipitaciones acumuladas que podrían dejar hasta 15 litros por metro cuadrado en lugares del Litoral de la región, en la zona de Liébana y del Ebro.

PUBLICIDAD

En Castilla y León, el aviso naranja alerta de tormentas y precipitaciones que en puntos de Burgos dejarán acumulados de hasta 30 litros por metro cuadrado y temperaturas que en Ávila rozarán los 36 grados.

Por su parte, Cataluña afrontará máximas que podrían oscilar alrededor de los 39 grados en zonas de la Depresión Central de Lleida y los termómetros marcarán los 36 grados en los valles de la vertiente sur del Pirineo y de la ribera del Ebro en el interior de Tarragona.

PUBLICIDAD

El parte prevé asimismo en el País Vasco precipitaciones y tormentas en Álava al tiempo que en puntos del interior de Bizkaia la Aemet avisa de precipitaciones que dejarán unos 30 litros por metro cuadrado y tormentas.

Además, otras siete Comunidades Autónomas -Asturias, Castilla-La-Mancha, Extremadura, Comunidad de Madrid, Navarra, Comunidad valenciana y La Rioja- los avisos serán amarillos (riesgo importante) por tormentas, precipitaciones y altas temperaturas. EFE

PUBLICIDAD

(Foto)